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Sınıflarında davetsiz misafirle ders yapıyorlar

Tokat'ta TOKİ Orta Okulunda bir sınıfa yuva yapan kumru öğrencilerin ilgi odağı oldu.
01 Ekim 2018 19:39
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Sınıflarında davetsiz misafirle ders yapıyorlar

Tokat'ta TOKİ Orta Okulunda bir sınıfa yuva yapan kumru öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Dedeli Mahallesinde bulunan TOKİ Ortaokulu Türkçe Sınıfı bir süredir minik misafirlerini ağırlıyor.

Sınıf kapısının üzerindeki yuvasında iki yavrusu bulunan kumru öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Türkçe öğretmeni Mustafa Polat, okullar açıldığında hoparlörün üzerine yuva yapan kumruyu fark ettiklerini söyledi.

Ders esnasında da açık bıraktıkları camdan girip çıkan kumrunun yavrularını beslediğini ifade eden Polat, öğrencilerinde bu ana tanıklık ettiğini kaydetti.

Öğrenciler teneffüslerde yanlarında getirdikleri yemi kumruya verirken, doğal yaşamın parçası kumrularla bir arada olmaktan mutlu.

İhlas Haber Ajansı
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