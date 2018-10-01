1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Whatsapp'ta artık bunu görmek zorundasınız!

Whatsapp'ın uzun yıllardır reklamsız hizmet verdiği herkesin malumu; ancak bu durum çok yakın zamanda değişeceğe benziyor. Whatsapp'ta reklamlar bakın nasıl oynayacak?
01 Ekim 2018 20:03
Yazdır
Whatsapp'ta artık bunu görmek zorundasınız!

Facebook 2014 yılında WhatsApp'ı satın aldığında, uygulamanın tamamen ücretsiz ve fonksiyonlar açısından diğer hizmetlerden tamamen bağımsız kalacağını açıklamıştı. Ardından WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton, Mark Zuckerberg'in en başından beri hedefinin WhatsApp'a reklam alma olduğunu ifade etmişti.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan son bilgilere göre, Facebook, WhatsApp reklamları üzerinde çalışmaya başladı bile. WhatsApp betaları gelişmeleri hakkında genellikle yüzde yüze yakın bir oranla doğru bilgi paylaşan WABetaInfo, attığı tweet ile reklam çalışmalarını duyurmuş oldu.

Bu bilginin ışığında, WhatsApp için iOS kullanıcılarına son dönemde gelen özellikler işe şunlar oldu:

WhatsApp 2.18.92 güncellemesiyle birlikte Bildirim Genişletme özelliğine 3D Touch desteğini de ekleyen yetkililer bildirim çubuğu üzerinden, basma şiddetinize göre gelen medyaları görüntüleyebilmenize olanak sağlayacak.

WhastApp 2.18.92 güncellemesiyle, WhatsApp durumlara arama sekmesi eklendi Bu sekme üzerinden istediğiniz kişinin durumunu arayarak rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Ayrıca durumunu görüntülediğiniz kişinin profil resmini de adının yanında görebileceksiniz.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,399 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Facebook'taki güvenlik açığından etkilenmemek için önlemler
30 Eylül 2018 16:03		 Sanal platformlardan 'yalan haber' adımı
26 Eylül 2018 19:41
Google'da en çok bunları aradık
24 Eylül 2018 19:37		 Instagram uygulaması yıllar sonra resmen geliyor!
22 Eylül 2018 16:43
Twitter, direkt mesajları etkileyen virüs tespit etti
22 Eylül 2018 12:16		 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi
20 Eylül 2018 20:16
Siber güvenlik için 6 ipucu
20 Eylül 2018 19:55		 Instagramda takipçi arttırmanın yolları
19 Eylül 2018 10:41
Okul döneminde siber tehditlere hazırlıklı mısınız?
17 Eylül 2018 20:55		 Yandex Navigasyon'dan 'nöbetçi eczaneler' hizmeti
17 Eylül 2018 20:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dua 1
kaytarmak 3
sözlükte atışmak 9
olay 2
günaydın demeyen iş arkadaşı 4
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
28.09.2018 galatasaray vs bşb erzurumspor maçı 1
antik çağ felsefesi 1
entry kelimesinin türkçesi 1
bilgi felsefesi 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam