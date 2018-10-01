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iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!

iPhone XS ve XS Max'ten yeni şikayetler gelmeye devam ediyor. Üstelik bu kez ortaya çıkan şarj sorunu, son derece ciddi görünüyor!
01 Ekim 2018 20:08
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iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!

iPhone XS serisinde daha önce ortaya çıkan WiFi bağlantı sorunları nedeniyle pek çok kullanıcının tepkisini çekmiş ve pek çok eleştirinin temelinde yer almıştı.

Maalesef dünyanın en pahalı akıllı telefon ailesini olan Apple iPhone Xs ve iPhone Xs Max, sadece WiFi sorunlarıyla boğuşmuyor. Bahsi geçen cihazlar yalnızca WiFi bağlantı sorunları ile değil; batarya ve şarj sorunları ile de can sıkıyor.

Geçtiğimiz hafta itibariyle yeni Apple modelleri ciddi sıkıntılarla boğuştu. Apple'ın yeni modelleri hakkında, kullanıcılardan pek çok şikayet geliyor. Bazı kullanıcılar, Apple'ın yeni modellerini şarj edemediklerini söylüyor. Sorun şu: Kullanıcılar iPhone Xs ve Xs Max cihazlarını şarj etmeye çalıştığında ortaya çıkıyor. Cihazlar; her ne kadar fişe takılı olsa da, eğer ekran açık değilse şarj başlamıyor. Ekran açılıp telefon "uyandırıldığında" ise, şarj işlemi olması gerektiği gibi başlıyor.

Apple henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil. Umarız sorun yazılımsal bir nedene bağlıdır ve Apple, kısa zamanda gerekli çözümü sunar.

DHA
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