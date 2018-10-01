1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

200 günlük tadilat öğrenciyi isyan ettirdi

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin tadilat sebebiyle 200 gün kullanıma kapatılacağını öğrenen üniversite öğrencileri, sosyal medya paylaşımları yaparak tepki gösterirken, internetten de imza kampanyası başlattı.
01 Ekim 2018 20:28
Yazdır
200 günlük tadilat öğrenciyi isyan ettirdi

Gazi Üniversitesi'nin ana kampüsteki Merkez Kütüphanesi'nin, 200 gün sürecek tadilat sebebiyle kullanıma kapatılacağını öğrenen üniversitenin öğrencileri, duruma tepki gösteriyor. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları #Kütüphanemedokunma etiketli paylaşımlarla tepkilerini dile getiriyor. Gazi Üniversites Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'ın da etiketlendiği paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, kütüphanenin kapatılmamasını istiyorlar. Kütüphanenin kapatılmasıyla ders çalışma alanlarının kalmayacağını belirten bir öğrenci paylaşımında, "Öğrenciyi mağdur etmekte bir numara olmaya başladık. 200 günde yeni bir kütüphane mi inşa etmeyi planlıyorsunuz?" diye sordu.

İMZA KAMPANYASI DA BAŞLATTILAR

Ayrıca öğrenciler, change.org üzerinden de 'Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kapatılmasın" başlıklı imza kampanyası başlattı. Çok sayıda internet kullanıcısının desteklediği kampanyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CİMER ve Gazi Üniversitesi muhatap olarak gösterildi. Öğrencilerin, kütüphanenin kapatılmamasını talep ettikleri kampanya için hazırladıkları metinde özetle, "Kütüphanemizin 200 gün boyunca kapatılmasını ve bu kadar uzun sürecek tadilat istemiyoruz. Üniversite eğitim kitapları bu kadar pahalı iken biz şimdi ne yapacağız? Dönemimiz daha yeni başlamışken bizlere en çok yardımcı olacak olan Merkez kütüphanemizi 200 gün kapatmak hepimize maddi ve manevi olarak yansıyacaktır. Konuyla ilgilenilip kütüphanemizin bize en kısa zamanda, sınavlarımız başlamadan geri kazandırılmasını ve kapatılmamasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

#Kütüphanemedokunma etiketli Twitter paylaşımlarından bazıları şöyle:

* Yurtta kalan, çalışma ortamı olmayan insan ne yapacak?

* Böylesine zengin içeriği bulunan kütüphanemizin, koleksiyonuna her yıl 15 bin-20 bin cilt yeni yayın eklenmekteyken 200 iş günü boyunca kapanması herkese zarar verecektir. Öğrencilerin çalışmasına engeldir ve kaynakların korunmasına aykırıdır.

* Böylece Gazi'nin ayrıcalığını koskoca yaz boyunca hiçbir şey yapmayıp, eğitim-öğretim başladıktan sonraki 200 iş günü tadilat adı altında kapatarak da göstermiş oldunuz. Teşekkürler Gazi.

* 3 ay boyunca beklenip, tadilata şimdi başlanması nasıl bir vizyondur?

243 BİN ELEKTRONİK KİTAP

Türkiye'nin en büyük devlet üniversitesi kütüphanelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane'de, son sayıma göre 240 bin 919 kitap, 81 bin 846 ciltli dergi ile 243 bin 839 elektronik kitap, 61 bin 257 adet elektronik dergi ve binlerce tez bulunuyor.

MAKİNE VE MEKANİK TESİSATI YENİLENECEK

İhaleye göre 200 gün sürecek tadilat çalışması kapsamında kütüphane binasında inşaat, makine, mekanik, elektrik tesisat ile peyzaj işleri yapılacak.

Sedat CENİKLİ
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,170 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fabrika gibi okuldan ekonomiye büyük katkı
01 Ekim 2018 23:06		 Sınıflarında davetsiz misafirle ders yapıyorlar
01 Ekim 2018 19:39
Okul duvarı sanatla buluştu
29 Eylül 2018 16:16		 Okul önünde 3 boyutlu yaya geçidi
26 Eylül 2018 23:30
Öğrencilerin ağladığı okulda, eğitim devam edecek
26 Eylül 2018 20:05		 Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
26 Eylül 2018 19:04
Masal kitabının içindeymiş gibi ders işliyorlar
25 Eylül 2018 23:47		 'Yeterli öğrenci kayıt yaptırmadı, ortaokul açılamadı'
24 Eylül 2018 22:06
Eğitim yardımını okula sokmayan müdüre velilerden tepki
22 Eylül 2018 22:42		 Şehit pilot Yasin Boy'un adı okulda yaşıyor
20 Eylül 2018 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dua 1
kaytarmak 3
sözlükte atışmak 9
olay 2
günaydın demeyen iş arkadaşı 4
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
28.09.2018 galatasaray vs bşb erzurumspor maçı 1
antik çağ felsefesi 1
entry kelimesinin türkçesi 1
bilgi felsefesi 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam