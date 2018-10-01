200 günlük tadilat öğrenciyi isyan ettirdi

Gazi Üniversitesi'nin ana kampüsteki Merkez Kütüphanesi'nin, 200 gün sürecek tadilat sebebiyle kullanıma kapatılacağını öğrenen üniversitenin öğrencileri, duruma tepki gösteriyor. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları #Kütüphanemedokunma etiketli paylaşımlarla tepkilerini dile getiriyor. Gazi Üniversites Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'ın da etiketlendiği paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, kütüphanenin kapatılmamasını istiyorlar. Kütüphanenin kapatılmasıyla ders çalışma alanlarının kalmayacağını belirten bir öğrenci paylaşımında, "Öğrenciyi mağdur etmekte bir numara olmaya başladık. 200 günde yeni bir kütüphane mi inşa etmeyi planlıyorsunuz?" diye sordu.

İMZA KAMPANYASI DA BAŞLATTILAR

Ayrıca öğrenciler, change.org üzerinden de 'Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kapatılmasın" başlıklı imza kampanyası başlattı. Çok sayıda internet kullanıcısının desteklediği kampanyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CİMER ve Gazi Üniversitesi muhatap olarak gösterildi. Öğrencilerin, kütüphanenin kapatılmamasını talep ettikleri kampanya için hazırladıkları metinde özetle, "Kütüphanemizin 200 gün boyunca kapatılmasını ve bu kadar uzun sürecek tadilat istemiyoruz. Üniversite eğitim kitapları bu kadar pahalı iken biz şimdi ne yapacağız? Dönemimiz daha yeni başlamışken bizlere en çok yardımcı olacak olan Merkez kütüphanemizi 200 gün kapatmak hepimize maddi ve manevi olarak yansıyacaktır. Konuyla ilgilenilip kütüphanemizin bize en kısa zamanda, sınavlarımız başlamadan geri kazandırılmasını ve kapatılmamasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

#Kütüphanemedokunma etiketli Twitter paylaşımlarından bazıları şöyle:

* Yurtta kalan, çalışma ortamı olmayan insan ne yapacak?

* Böylesine zengin içeriği bulunan kütüphanemizin, koleksiyonuna her yıl 15 bin-20 bin cilt yeni yayın eklenmekteyken 200 iş günü boyunca kapanması herkese zarar verecektir. Öğrencilerin çalışmasına engeldir ve kaynakların korunmasına aykırıdır.

* Böylece Gazi'nin ayrıcalığını koskoca yaz boyunca hiçbir şey yapmayıp, eğitim-öğretim başladıktan sonraki 200 iş günü tadilat adı altında kapatarak da göstermiş oldunuz. Teşekkürler Gazi.

* 3 ay boyunca beklenip, tadilata şimdi başlanması nasıl bir vizyondur?

243 BİN ELEKTRONİK KİTAP

Türkiye'nin en büyük devlet üniversitesi kütüphanelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane'de, son sayıma göre 240 bin 919 kitap, 81 bin 846 ciltli dergi ile 243 bin 839 elektronik kitap, 61 bin 257 adet elektronik dergi ve binlerce tez bulunuyor.

MAKİNE VE MEKANİK TESİSATI YENİLENECEK

İhaleye göre 200 gün sürecek tadilat çalışması kapsamında kütüphane binasında inşaat, makine, mekanik, elektrik tesisat ile peyzaj işleri yapılacak.

Sedat CENİKLİ