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Bir ili karıştırmıştı teyakkuza geçildi

Tokat'ın merkeze bağlı Batmantaş köyünde, "dev yılan" görüldüğü söylentileri bazı köylüleri tedirgin ederken Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bölgeye fotokapan kurulduğu ancak yılana ait bir ize rastlanmadığı belirtildi.
01 Ekim 2018 20:33
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Bir ili karıştırmıştı teyakkuza geçildi

Köy sakinlerinden Sezai Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde son günlerde "dev yılanın" görüldüğü söylentilerinin dolaştığını belirtti.

Köyde mayıs ayında bir vatandaşın oldukça büyük bir yılan gördüğünü aktaran Uçak, kendilerinin ise bu yılana rastlamadığını vurguladı.

"Biz görmedik. Bizden çok buraya gelip giden yok." diyen Uçak, şunları dile getirdi:

"Ahırımız var, her gün 2 veya 3 kez geliyorum. Ben görmedim. Bizim gelinin babası Necmi amca var. Hayvanını güderken görmüş. 'Bana kafasını kaldırdı müdahale yapamadım' dedi. 'Korktum' diyor. 'Biraz bekledim. Gittikten sonra gittim' diyor. Necmi amca biraz korkmuş rahatsızlandı."

"DEMLİK KADAR KAFASI VAR"

Bir kişinin de yonca biçerken yılanı gördüğünü iddia ettiğini belirten Uçak, "Kemal arkadaşımızı eve bırakıp dönerken servisteki arkadaşlar görmüş. 'Demlik kadar kafası vardı' diyor. Görülen olay bu. Bu zamana kadar böyle bir yılan görmedik. Öyle bir yılan olsa bile yaşayamaz burada. Öyle bir yılan bir koyunu rahat yer. Böyle bir durum yok. Bizim buralarda öyle bir yılan yok." diye konuştu

Kemal Kaya da arkadaşının yılanı gördüğünü söylediğini, söylentilerin bazı köylüleri tedirgin ettiğini belirtti.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise bölgeye fotokapan kurduklarını ancak yılana ait bir ize rastlanmadığını belirttiler.

Anadolu Ajansı
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