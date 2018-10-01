Önce kendisi için üretti, talep gelince besihane kurdu

İSTASYON Mahallesi'ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yaklaşık 7 ay önce hindi civcivlerini alan Kesgin, arpa, buğday ve mısırla beslediği hayvanları, yaylım yöntemiyle yetiştiriyor.

Bu yıl beslediği hindileri Antalya'daki ve Sandıklı'daki termal otellere satmaya hazırlanan Kesgin, talep olması durumunda öncelikle ilçedeki müşterilere de satış yapacağını söyledi. Hindi yetiştiricisi Kesgin, "Hindilerin kilogramını 20 liradan satıyorum.

Daha önceden yemek için hazır tavuklardan alıyorduk. Kendi yetiştirdiğimiz gibi hiç tat alamıyorduk. Kendimiz yemek için hindi yetiştirdim. Sonra birkaç arkadaşa verdim. O arkadaşlar 'bunları çoğalt biz de alalım' dediler. Hindi yetiştirmek bizim aklımıza oradan geldi. Bir önceki sene 300 tane yetiştirdik. Geçen yıl biraz çoğalttık, 750 tane falan oldu. Bu yıl yine eski müşterilerimiz isteyince yine yaptık.

Geçen yıl Antalya'da ki otellere verdik. Sandıklı kaplıcalardaki otellere verdik. Afyon'dan çok müşterim vardı. Onlar aldı. Çoğunluğunu yine Sandıklı halkı tüketti. Organik olarak yetiştiriyoruz. Fenni yem yok. Besihanemin dibinde yonca yetiştiriyorum. Orda yaylım yöntemi ile sonra boşalan tarlarda yaylım yöntemi ile yetiştiriyorum. Hiç iğne, ilaç kullanmıyoruz. Yem olarak arpa, buğday ve mısır veriyoruz" dedi.