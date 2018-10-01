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Komando değil itfaiye erleri

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aldıkları eğitim ve gösterdikleri performanslar ile komandoları aratmıyor. İtfaiye erlerinin, ateş çemberi içinde kollarını güçlendirmek için uçları alevli demir setini birbirine atarak, çalışma yapması dikkat çekti.
01 Ekim 2018 20:58
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Komando değil itfaiye erleri

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aldıkları eğitim ve gösterdikleri performanslar ile komandoları aratmıyor. İtfaiye erlerinin, ateş çemberi içinde kollarını güçlendirmek için uçları alevli demir setini birbirine atarak, çalışma yapması dikkat çekti.

İtfaiye Teşkilatının 304. yaş gününü kutladığı İtfaiye Haftası etkinlikleri tüm yurtta sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; ev, araç, baca, anız ile orman yangınlarının yanı sıra sıkışmalı kazalarda mahsur kalan canlıların kurtarılması ve su baskınları gibi çok sayıda olaya müdahale ediyor. İl genelinde, 40 noktada, 143 araç ve 511 kişilik personelle hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı'nca erlerin göreve komando eğitimleriyle hazırlanması sağlanıyor. Eğitime koşu ile başlayan ekipler, ısınma turlarının ardından güç-kondisyon eğitimi yaparak, olası yangın ve kurtarma çalışmalarına hazır hale gelmeyi hedefliyor. Ekiplerin güç kondisyon eğitiminde boks, ip atlama, mekik, barfiks, şınav, karın kaslarının güçlendirilmesi, balyoz ile lastikleri vurarak kol kaslarının güçlendirilmesi gibi komandoların eğitiminde yapılan hareketler yer alıyor. İtfaiye ekiplerinin ateşle çevrili çember içinde iki ucu ateşe verilmiş demirden ağırlık seti ile yapılan eğitimi ise dikkat çekiyor. Yanan çemberin içinde ağırlık setini kollarını güçlendirmek amacıyla hareket ettiren ekipler, uçları ateşe verilmiş seti birbirine atarak, eğitimlerini sürdürüyor. Güç ve kondisyon çalışmalarının ardından kurtarma timi, senaryo gereği yaralıyı otomatik liberatörle önce sedye üzerinde yukarı taşıdı ardından yine aynı sedye ile yere indirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, "Bu zor görevleri yapmak, sağlam bir beden ve sağlam bir psikoloji gerektiriyor. İtfaiyeci çıkan her yangına en hızlı müdahaleyi yapıp, ateş altındaki ailemizi veya çocuğumuzu ve mallarımızı en kısa sürede kurtarmak için kendi canını düşünmeden ateşe atmaktadır. Görevleri sırasında yaralanan ve hatta hayatını kaybeden, belediye sınırları içinde halkın sağlık ve huzurunu, sağlamak ve korumakla yangına karşı önleyici tedbirleri almakla ve bunları gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat görev bilinciyle gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

DHA
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