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Spor Bakanı açıkladı: Yeni bir sisteme geçeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buenos Aires'te düzenlenecek 3'üncü Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla bir araya geldi.
01 Ekim 2018 21:03
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Spor Bakanı açıkladı: Yeni bir sisteme geçeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcularla bir araya gelirken, alt yaş kategorilerinde alınan başarıların tekrarlanamamasıyla ilgili, "Türk sporcularının gelişiminde ve başarılarının devamlılığında bir sıkıntı, kopukluk var. Çok yakında yeniden yapılandıracağımız bakanlığımızda bu sorunları ortadan kaldıracak ciddi dönüşümümüz olacak." dedi.

Florya'daki Elite World Business Hotel'de sporcularla buluşan Kasapoğlu'na Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.

Sporcularla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce bu organizasyonda ya da alt yaş kategorilerinde organizasyonlarda madalya kazanan sporcularımızın maalesef bugün aynı başarıları tekrarlayamadıklarının farkındayız. İşte burada bir sıkıntı görüyoruz. Demek ki sizlere yeterince destek veremiyoruz veya başarının devamı ve gelişiminiz açısından sistemimizde bir sıkıntı var. Bu konu hem sizler hem de Türk sporu için hayati ve hassas bir konu. Türk sporcularının gelişiminde ve başarılarının devamlılığında bir sıkıntı, kopukluk var. Çok yakında yeniden yapılandıracağımız bakanlığımızda bu sorunları ortadan kaldıracak ciddi dönüşümümüz olacak. Bizim önceliğimiz hem bu ülkenin gençleri hem geleceğin potansiyeli elit sporcuları olarak sizlersiniz. Bilin ki bu yolda asla yalnız olmayacaksınız. Siz kararlı şekilde yolunuzda yürüyün. Yolunuzda çıkacak engelleri de bize bırakın. Başarılar sizinle olsun."

- "Sihirli kelimemiz, koordinasyon"

Arjantin'e gidecek sporcularla bir arada olmak istediğini anlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gurur ve heyecan dolu bir vesileyle buradayız. Arjantin'e gidecek değerli sporcularımızla bir arada olmak istedim. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sağlıkla ve mutlulukla dönmeniz en önemli önceliğimiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize şüphemiz yok. Biz, sizin nasıl büyük bir istekle, motivasyonla bu oyunlara hazırlandığınızı iyi biliyoruz. Sadece bedeninizle değil, ruhunuzla da mücadele ettiğinizin farkındayız. Sevgili arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya olan ilgisi hepimizin malumu. Bu ülke sporu adına büyük bir şans. Dolayısıyla devlet olarak spor ve sporcularımız için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Buna da devam edeceğiz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Aralarınızdan bazıları 2020 veya 2024 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Elbette millet olarak sizlerin sportif başarılarıyla sevinmeyi çok istiyoruz. Sizler bunları sağlayacak güç ve kabiliyete sahip olduğunuz için buradasınız. Eksiklerimizi de tespit ederek bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Sihirli kelimemiz, koordinasyon. Koordinasyonunuz çok sağlam olacak. Bu bize vakit, güç kazandıracak ve yol aldıracak."

Bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Aramızda bakan yardımcımız Hamza Bey var. Sizlerin yaşındayken Dünya Şampiyonu olmuş bir arkadaşımız. Bu sizi motive etmeli. Size eşlik edecek ve yanınızda olacak. Bu imkanı iyi değerlendirmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bu işin doğasında kazanmak önemli bir netice. Kazanamamak da var. Bunu da unutmayalım. Kaybetmeyi de bilmek, yapılan hataları tespit ederek kendimizi geliştirmemiz sağlar. Sporun kaybedeni yoktur. Spor yapmak aslında kazanmaktır. Sizler bizim gurur vesilemiz olacaksınız. Bu ülkeyi temsil edenler aslında bir emaneti taşıdığının farkında olmalıdır. Bu emaneti yere düşürmemenin mücadelesini çeşitli mecralarda veriyoruz. Hepimizin ortak amacı Türkiye'yi daha iyi yerlere taşımak. Siz bir yerde İstiklal Marşı'mızı çaldırdığınızda 81 milyonun kalbi orada atıyor. Siz Türkiye için ter döküyorsunuz, Türkiye'nin de kalbi sizlerle çarpıyor." ifadelerini kullandı.

- Muhammed Ali'den örnek

Efsane boksör Muhammed Ali'nin sözünü gençlere örnek olarak veren Kasapoğlu, "Gençlerimiz sizlerden beklentimiz gururla yarışmanız ve keyif almanız. Elbette madalya hedefinizde olacak. Öncelikle yarışmaya katılma başarısı göstererek hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. Efsane sporcu Muhammed Ali, 'Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur.' diyor. Hayal edin ve çalışın. Bizlere düşen sizlerin yolunu açıp destek olmaktır." diye konuşarak sözlerini tamamladı.

Türkiye, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 6-18 Ekim'de gerçekleşecek oyunlarda 17 branşta 26'sı erkek, 29'u kadın olmak üzere toplam 55 sporcu ile katılacak.
Anadolu Ajansı
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