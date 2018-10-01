1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da korkunç olay! Acılar içinde yardım bekledi

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynarken koluna demir korkuluk saplanan 11 yaşındaki Taha Muhammet, itafiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
01 Ekim 2018 21:08
Yazdır
Bursa'da korkunç olay! Acılar içinde yardım bekledi

Bursa'nın Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynayan Taha Muhammet'in koluna, park duvarının üzerindeki demir korkuluk saplandı.

Acı içinde kıvranan çocuğu gören çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kontrollü bir şekilde kesti.

Ardından Tahma Muhammet, kolunda demir korkulukla birlikte sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan Muhammet'in koluna saplanan demir korkuluk çıkarıldı.

Muhammet'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,576 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı
01 Ekim 2018 22:29		 81 ilden gelip Van Gölü koylarını temizlediler
01 Ekim 2018 21:43
Bir ili karıştırmıştı teyakkuza geçildi
01 Ekim 2018 20:33		 Metrobüs arızası yaptı, uzun kuyruklar oluştu
01 Ekim 2018 20:18
Edirne'de sağanak sürüyor
01 Ekim 2018 19:12		 Yakutiye Medresesi 7 asırdır insanlığın hizmetinde
30 Eylül 2018 22:49
Aydın'da takım otobüsü devrildi: 1'i doktor, 8 yaralı
30 Eylül 2018 21:39		 Çekme helva dünya markası olma yolunda
30 Eylül 2018 20:58
Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!
30 Eylül 2018 20:43		 Gelin arabası kaza yaptı: damat öldü, gelin ağır yaralı
30 Eylül 2018 20:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali rıza demircan 2
dua 1
antik çağ filozofları 3
ödev ahlakı 2
dolar kuru 1
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
o forma kutsaldır nasip olmaz herkese 3
Lidyalılar 2
Meslegini her firsatta göze sokan insan 1
sarhoş olmak 8
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam