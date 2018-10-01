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Kastamonu'da mantar toplamaya giden kadın kayboldu

Kastamonu'da mantar toplamaya giden kadın kayboldu.
01 Ekim 2018 21:13
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Kastamonu'da mantar toplamaya giden kadın kayboldu

Kastamonu'da mantar toplamaya giden kadın kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ahlatçık köyünde yaşayan Münevver Ak (61), iki arkadaşıyla ormana mantar toplamaya gitti. Arkadaşları köye dönen Ak'ın (61) evine gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine jandarma köyde arama çalışması başlattı.

Köy muhtarı Selahattin Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra Ak'ın köye dönmediğinin fark edildiğini belirtti.

Diğer iki kadınla konuşularak bölgede çalışma başlatıldığını anlatan Karakaya,, "Diğer kadınlar köye dönerken, Münevver Ak dönmemiş. Bunun üzerine ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı." dedi.

Karakaya, arama çalışmasına köy sakinlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katıldığını söyledi.

Havaların soğumaya başladığını hatırlatan Karakaya, "Bölge ormanlık alan. Havalar artık yavaş yavaş soğumaya başladı. İnşallah sorunsuz bir şekilde Münevver Ak'a ulaşılır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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