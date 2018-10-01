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Yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı.
Şambayat beldesi yakınlarında devriye gezen jandarma ekibi, aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğini fark etti.
Ayaklarının kırık olduğu belirlenen köpek, tedavi için ekip aracıyla Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.
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