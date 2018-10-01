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Şanlıurfa'da gözaltına alınan 24 kişi serbest bırakıldı
Şanlıurfa'da Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto bahanesiyle çevredeki iş yerlerine zarar verdikleri ve halkı provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto bahanesiyle çevredeki iş yerlerine zarar verdikleri ve halkı provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanında yaşanan protesto sırasında iş yerlerine zarar verdikleri ve grubu provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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