1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

70 ülkenin trafiğinde 'Bursa sesi'

Bursa'da yüzde 100 yerli sermayeyle 1981 yılında kurulan ve şu anda dünyanın sayılı korna üreticileri arasında yer alan firma, 70 ülkeye ihracat yapıyor.
01 Ekim 2018 22:02
Yazdır
70 ülkenin trafiğinde 'Bursa sesi'

Bursa'da 1981 yılında kurulan, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı korna üreticileri arasında yer alan firma, 70 ülkeye ihracat yaparak o ülkelerde yolların sesi oluyor.

Seger Korna Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 100 yerli sermayeyle 1981 yılında kurulan aile şirketinin ikinci jenerasyonunu temsil ettiğini söyledi.

Trafikte sesli ikaz cihazları, yani her türlü araç kornası imal ettiklerini ve bunları yurt içine ve dışına sattıklarını ifade eden Baykal, genelde ana sanayi ve yenileme pazarı (aftermarket) denilen satış sonrası kanallarla çalıştıklarını anlattı.

Baykal, üretimlerinin önemli bir kısmını ihraç ettiklerini belirterek, "Türkiye pazarı da bizim için çok önemli ve bu pazarda bir numarayız. Yurt dışında da 8-10 global firmadan biriyiz. 70 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'nin bayrağını çeşitli ülkelerde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yurt dışında da çeşitli iştiraklerimiz var ama bunların hepsi yerli sermaye sonucu oluşan iştirakler." dedi.

Latin Amerika'dan Asya Pasifik'e, Amerika'dan Çin'e

Türkiye'de ve yurt dışında imalat yapan global otomotiv firmalarıyla çalıştıklarını aktaran Baykal, "Binek araçtan tutun otobüs, kamyon ve traktör gibi çeşitli araçlara ve elektrikli araçlara korna üretiyoruz. Bütün sektöre hitap eden ürün gamımız var. Yenileme pazarında da tercih edilen bir markayız. Bunu piyasanın da bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baykal, Türk otomotiv sektörünün Avrupa Birliği ülkelerine daha çok ihracat yaptığını ancak kendi ihracatlarının daha geniş bir alanda olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizde de Avrupa Birliği ülkelerine ihracat önemli bir yer tutuyor ama Ortadoğu'ya da hakimiz. Latin Amerika'dan Asya Pasifik'e, Amerika'dan Çin'e kadar her yere satış ağımız var. Bu bölgelerde aktif bir oyuncuyuz. Bilinen markalardan bir tanesiyiz. Aftermarket pazarında ürünlerimiz 70 ülkeye gidiyor. Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Çin. Buralarda güçlüyüz. Mesafe ve lojistik anlamında ana sanayi tercihinden dolayı Avrupa ülkeleri biraz daha önde. Türkiye'de pazar lideriyiz."

Disk ve salyangoz korna

Baykal, genel anlamda iki tip korna ürettiklerini belirterek, "Klasik dediğimiz elektromanyetik, ağır vasıta araçları için de havalı kornalarımız var. Binek araçlarda elektromanyetik kornalar daha çok kullanılıyor. Elektromanyetik kornalar da ikiye ayrılıyor. Birincisi salyangoz dediğimiz daha tok sesi olan kornalar diğeri de disk dediğimiz daha tiz sesi olan kornalar. Talep müşteri alışkanlığına göre değişiyor." dedi.

Genelde Hindistan, Asya Pasifik ülkeleri gibi Türkiye'nin doğusundaki ülkelerin disk kornayı tercih ettiğini dile getiren Baykal, Avrupa, Amerika ve Türkiye'nin ise daha çok salyangoz kornayı kullandığını söyledi.

Türkiye'de ve yurt dışında otomotiv sektörünün en önemli markalarının tedarikçisi olduklarına dikkati çeken Baykal, binek araçlarda Tesla, Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford ve Dacia'ya, ağır vasıta ve iş makinalarında BMC, Karsan, JCB, Iveco, Temsa, Otokar, DAF, traktör ve tarım makinalarında Hattat, Çukurova, Erkunt, Hidromek, Tümosan, Türk Traktör, Taral, Bozok Traktör, Hars Traktör, motosiklet grubunda ise Indian Motorcyle, Bigdog, Victory, Polaris gibi dünya devlerinin kornalarını tedarik ettiklerini bildirdi.

İhracatlarının güçlü olmasından dolayı bu yılı hedefledikleri gibi bitireceklerini dile getiren Baykal, "Planlarda ve hedeflerde çok şaşma yok. 2019 daha kontrollü geçireceğimiz bir yıl olacak. Yabancı ülkelerdeki pazar paylarımızı artırmayı planlıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 917 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ödemelerde nakitten dijitale 28 yıllık dönüşüm
01 Ekim 2018 22:06		 Önce kendisi için üretti, talep gelince besihane kurdu
01 Ekim 2018 20:43
Bakanlık, Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
01 Ekim 2018 17:44		 Antalya'ya en çok Rus turist geldi
01 Ekim 2018 16:50
Elektriğe konutta yüzde 9, sanayide yüzde 15 zam geldi
01 Ekim 2018 16:17		 ASELSAN'dan sualtı silahı
01 Ekim 2018 13:55
TARSİM geleceği teknolojiyle kurguluyor
01 Ekim 2018 13:29		 Bakan açıkladı: Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak
01 Ekim 2018 12:20
Ekonomiyi ekimde üç eşik daha bekliyor
01 Ekim 2018 08:50		 Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
01 Ekim 2018 08:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali rıza demircan 2
dua 1
antik çağ filozofları 3
ödev ahlakı 2
dolar kuru 1
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
o forma kutsaldır nasip olmaz herkese 3
Lidyalılar 2
Meslegini her firsatta göze sokan insan 1
sarhoş olmak 8
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam