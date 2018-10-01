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Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı

Yeni sistemde 550'den 600'e çıkan milletvekili sayısı ile Meclis çalışmaya başlayacak. Türkiye'nin 97 yıllık Meclis tarihinde ikinci kez en çok vekili ile toplanacak. Meclis'in en kalabalık vekil sayısı rekorunu hala 1957'de 610 vekil ile 11. Dönem elinde bulunduruyor.
01 Ekim 2018 22:14
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Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı

TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün toplanıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından 550'den 600'e çıkan vekil sayısı ile yeni dönemde Meclis'teki resmen başlayacak Meclis'i yoğun bir çalışma temposu bekliyor.

Türkiye'nin toplam vekil sayısı

Rekor vekil sayısı 1957'de

2 kez askeri cuntanın yönetimine maruz kalan Meclis'te bugüne kadar en dikkat çeken detaylardan birsi de 1957 seçimleri ile ortaya çıktı.

Demokrat Parti'nin 47,8 ile birinci çıktığı seçimlerin ardından Meclis'e 610 vekil girdi. Bu sayı şimdiye kadarki en kalabalık Meclis olarak tarihe geçti. Yeni dönemde 600 vekil olan milletvekili sayısı hala 61 yıldır 1957'deki rekoru geçemedi.

İşte yıllara göre Türkiye'nin vekil sayıları:

Emrah Yeşilduman
Yeni Şafak
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