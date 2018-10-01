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Kehribarın fiyatı cep yakıyor

KAYSERİ'de, gümüş ve tespih işi yapan Ahmet Demirbozan, kehribardan yüzük tespih yaptıklarını belirterek, fiyatlarının ise ortalama 2 bin liraya satıldığını söyledi.
01 Ekim 2018 22:24
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Kehribarın fiyatı cep yakıyor

KAYSERİ'de, gümüş ve tespih işi yapan Ahmet Demirbozan, kehribardan yüzük tespih yaptıklarını belirterek, fiyatlarının ise ortalama 2 bin liraya satıldığını söyledi.

Gümüş ve tespih işiyle uğraşan Ahmet Demirbozan, kehribardan yüzük ve tespihler yapıyor. Kehribarı işleyen Demirbozan, birbirinden güzel ürünler tasarlıyor. 27 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Demirbozan, "1991 yılından bu yana gümüş ve tespih işiyle uğraşıyorum. Kehribarın ham maddesi yaklaşık 30 bin yıl önce meydana gelen maddeden oluşmaktadı. Bu malzemeden çıkardığımız bir maddeye baktığımız zaman içinde küçük bir sinek parçasını görebilirsiniz. Hiç bozulmadan bugüne kadar gelmiş. Böyle bir parçadan yüzük yapıldığı zaman fiyatı 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ayrıca, kehribardan damla dediğimiz bir tespih de meydana geliyor. Damla tesbilhler ise bin 500 ile 2 bin lira arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.

Yüzük ya da tespih yapımında kullanılan bütün malzemenin işlendiğini kaydeden Demirbozan, "Bu taş işlenirken tozu atılmıyor. Sıkma kehribar ve ateş kehribarı çıkıyor. Yani kehribarın hiçbir parçası boşa gitmiyor. Vatandaşlardan da kehribara fazlasıyla talep var. Bazı insanlar tarafından oldukça yoğun ilgileniyor" diye konuştu.
DHA
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