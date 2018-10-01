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Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu

Mersin'de 27 haftalıkken dünyaya gelen ve nefes almadaki sıkıntıları nedeniyle kalp ameliyatı geçiren prematüre bebek, 83 günlük zorlu yaşam mücadelesinin ardından şehir hastanesinde sağlığına kavuşup taburcu edildi.
01 Ekim 2018 23:00
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Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu

Mersin'de yaşayan Suriyeli Emine El Muhammed hamileliğinin 27. haftasında, şiddetli ağrılarla Mersin Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada kadın doğum uzmanlarınca muayene edilen ve acil ameliyata alınan annenin 1 kilogram ağırlığında erkek çocuğu dünyaya geldi.

Ailesi tarafından Hüseyin adı verilen prematüre bebek, yoğun bakımda zorlu bir tedavi süreci geçirip yavaş yavaş kilo almaya başladı.

Yaklaşık 1,5 kilograma ulaştığında nefes alıp vermede yaşadığı problemleri devam etmesi üzerine Hüseyin bebeğin detaylı muayenesinde kalp ve akciğer arasındaki bir damarında problem olduğu tespit edildi.

Kalp ameliyatına alınan bebek, kısa sürede sağlığına kavuşup destek ünitesi olmadan nefes almaya başladı.

Yoğun bakım ünitesinde 83 günlük tedavinin ardından 3 kilograma ulaşan Hüseyin taburcu edildi.

"Bu tür bebeklerin ameliyatları hastanemizde yapılıyor"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehtap Durukan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin Suriyeli Semir ve Emine El Muhammed çiftinin ilk çocuğu olduğunu söyledi.

Bebeğin 1,5 kilogram ağırlığına geldiğinde solunum sıkıntılarının hala düzelmediğini aktaran Tosun, şöyle konuştu:

"Çünkü bu tür bebeklerin bin 200 gramı geçtikten sonra solunumla ilgili sıkıntıları zamanla azalması gerekiyor. Kalbine baktık. Kalple akciğer arasında bir damarın açık olduğunu ve bu açıklığında oldukça geniş olduğunu gördük. 3 kez 3'er günlük kapama tedavisi verdik ama bu tedaviye yanıt vermedi. Damar kapanmayınca ve kapamanın mecbur olması dolayısıyla bebek 1,5 kilograma ulaştığında çok başarılı bir ameliyatla kapama tedavisi yapıldı. Kapama sonrasında birkaç gün daha solunum cihazında izledik."

Tosun, bebeğin sağlık durumun iyi olduğunu ve tüm organ fonksiyonlarının çalıştığını aktararak, "Bu tür bebeklerin ameliyatları hastanemizde yapılıyor. Ne kadar küçük doğarlarsa doğsunlar başarılı bir şekilde ameliyatlarını, takip ve tedavilerini yapabiliyoruz. Bu tür sıkıntıları olan ailelerin hastanemize başvurmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Kalp Cerrahisi Doktoru Mehmet Dedemoğlu da ameliyatın başarılı geçtiğini dile getirerek, "Küçük bir kesiyle köprücük kemiğinin altından girdik. Açık kalmasını istemediğimiz damara ulaştık ve küçük bir klips yardımıyla kapattık. Prematürenin getirdiği diğer problemlerle de uğraştılar. Ancak bebeğimiz sağlığına kavuştu." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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