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Kaymakamdan kılık kıyafet ve mesai uyarısı
Giresun ili Görele kaymakamlığı, kamu personelini, kıyafet yönetmeliğine uyması ve mesaiye riayet etmesi gerektiği konusunda uyardı.
Kamu görevlileri sendikalarının aldığı kararlar uyarınca, memurlar serbest kıyafet giymektedir. Memurlar hakkında disiplin cezası uygulanması halinde yargı organları bu cezaları iptal etmektedir.
Ancak, kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmadan, sendika merkezlerinin aldığı kararlar doğrultusunda kamu personelinin serbest kıyafetle işe gitmesi amirler ile personel arasında sorun oluşturmaktadır.
Bu konuda son örnek Giresun ili Görele ilçesinde yaşandı.
Kaymakamlık, yapılan denetimlerde personelin kıyafet yönetmeliğine uymadığı ve mesaiye riayet etmediği gerekçesiyle, bir uyarı yazısı yayımları. İlçedeki tüm kamu kurumlarına gönderilen resmi yazıda, 1982 tarihli kıyafet yönetmeliğine uyulması ve mesaiye riayet edilmesi istendi.
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