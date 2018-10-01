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Fabrika gibi okuldan ekonomiye büyük katkı

Batman'da 50 yıldır eğitim öğretimin verildiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen yıl bünyesindeki döner sermaye işletmesinde 5,5 milyon liralık üretim ile ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan okul oldu.
01 Ekim 2018 23:06
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Fabrika gibi okuldan ekonomiye büyük katkı

Batman'da 1968 yılında kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen üretimden ülke ekonomisine 5,5 milyon liralık katkı sağlandı.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınıflarda aldıkları eğitimi atölyelerde pratiğe döküyor.

Öğrenciler, atölyelere gelen ham maddeleri işleyerek kentteki tüm okulların yanı sıra komşu illerdeki bazı okulların da masa, sandalye, sıra, öğretmen dolabı, kitaplık, kütüphane, bank, bahçe ve merdiven korkulukları gibi birçok ihtiyacını karşılıyor.

Sınıflarda öğrendiklerini atölyede uygulayan öğrenciler, çalışmaları için asgari ücret alarak hem kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl bünyesindeki döner sermaye işletmesinde 5,5 milyon liralık üretim ile ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan okul oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik liselerin önemine işaret etti.

Mesleki eğitimin ülke ekonomisine güç kattığını kaydeden Kurtaran, "Özellikle Bakanlığımız bünyesindeki döner sermayesi olan okullarımız içerisinde geçen yıl en büyük ciroyu sağlayan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulumuz bu anlamda çok iyi bir iş çıkardı. Bu cironun bizim için başka bir manası da var, o da öğrencilerimizin buradan aldıkları beceri eğitimini de gösteriyor." diye konuştu.

50 yıldır eğitim veriliyor

Okul Müdürü Necati Tunç ise 1968'den bu yana okulda eğitim verildiğini, döner sermaye işletmesinin ise 1983'te kurulduğunu belirterek, bu alanda 35 yıl sonra Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Okulda bin 600 öğrenciye 7 bölümde eğitim verdiklerini dile getiren Tunç, döner sermayede Türkiye'de derece yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Döner sermayede 3 alanda üretim yaptıklarını ifade eden Tunç, "Öğrencilerimiz asgari ücret alıyorlar böylece aile bütçelerine de katkı yapmış sağlıyorlar, aynı zamanda iş deneyimi de kazanmış oluyorlar. En önemlisi de ülkemizin ihtiyaç duyduğu çok iyi teknik donanıma sahip, teknik eleman yetiştirmeye olan katkısıdır." diye konuştu.

Yüzde 100 yerli üretim

Okulun öğretmen, öğrenci ve personeli ile üretim yaptıklarını, Batman'ın yanı sıra çevre illerdeki okulların da malzemelerini ürettiklerini kaydeden Tunç, "Böylelikle dışarıya para vermemiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın millileşmeye yönelik çağrılarına da destek vermiş oluyoruz." dedi.

Atölyelerden sorumlu Teknik Müdür Yardımcısı Muzaffer Çelik ise okul bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesinin ilk defa bu kadar üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Kurulduğu günden itibaren ilk etapta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çeşitli malzemelerini ürettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ancak son yıllarda merkez ve ilçelerdeki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Yakın zamanda Şanlıurfa'ya 6 bin takım masa, sıra ürettik. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine, Bitlis'e, Tatvan'a okul malzemesi gönderdik."

Öğrencilerden Habib Özdemir de okulda gördükleri eğitimi pratiğe döktüklerini anlatarak, aldıkları ücretle ailelerine katkıda bulunduklarını ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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