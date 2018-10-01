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'Erdoğan'ın ziyaretinde 136 kişilik liste verilmedi'

Alman hükümet kaynakları, Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında iadesini talep ettiği 136 kişilik liste vermediğini söyledi.
01 Ekim 2018 23:12
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'Erdoğan'ın ziyaretinde 136 kişilik liste verilmedi'

DW Türkçe'ye konuşan Alman hükümet kaynakları, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında, Gülen yapılanması mensubu 136 kişiyle ilgili hukuki işlem yapılması talebini içeren bir listenin kendilerine verilmediğini söyledi.

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin sonunda kendisine eşlik eden Türk gazetecilere açıklamalarına dayanarak, gazeteler, Alman hükümetine hukuki işlem yapılması için '136 kişilik bir FETÖ listesi iletildiğini' yazmıştı.

Haberlerde Erdoğan'ın ''İsimlerin tamamını bilmiyorum, ama külliyetli bir liste" ifadelerine ve Almanya'nın bu konuda 'duyarlı davranması' yönündeki beklentisine yer verilmişti.

'LİSTE İLETİLMEDİ'

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Ancak Alman hükümet kaynakları, Türk tarafının kendilerine herhangi bir liste iletmediğini söyledi.

'ERDOĞAN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ'

"Böyle bir liste bizde yok" diyen Alman yetkililer, ne Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ne de ziyareti sırasında, Gülen yapılanması mensupları hakkında hukuki işlem yapılması ya da iadesi talebini içeren 136 kişilik bir liste verildiğinin altını çizdi. Hatta Erdoğan'ın yanlış ya da eksik bilgilendirildiği kanaatini de aktardı

'ZİYARETİN İCRASINDA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANDI'

Alman hükümet yetkilileri, ziyaretin planlaması ve icrasında da büyük sıkıntılar yaşandığına, Türk tarafındaki iletişim kopukluğunun ciddi boyutlarda olduğuna işaret etti.

'YENİ SİSTEMİN YARATTIĞI KAOS ZİYARETE YANSIDI'

Yeni hükümet sisteminin devletin kurumsal işleyişinde yol açtığı belirsizlik ve karışıklığın Erdoğan'ın Almanya ziyaretine de yansıdığını söyleyen Alman kaynaklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz ettiği listenin de bu karışıklıktan kaynaklanan yanlış veya eksik bir bilgilendirmeye dayandığını düşünmekteyiz" dedi.

'SADECE CAN DÜNDAR'IN TUTUKLANARAK İADESİ TALEBİ İLETİLDİ'

Türk tarafının geçen pazartesi günü gazeteci Can Dündar'ın tutuklanarak iade edilmesi yönünde bir talep ilettiğini, ancak bunun tek başına Dündar ile ilgili bir talep olduğuna dikkat çeken Alman yetkililer, bunun gerçekleşmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

'KABUL GÖREMEYECEĞİNİ GAYET İYİ BİLİYORLAR'

Alman hükümetinin Dündar'ı bir gazeteci ve hakkındaki suçlamaları da 'siyasi' olarak değerlendirdiğine vurgu yapan Alman yetkililer, herhangi bir işlem yapılmayacağına, Türk tarafının da bu talebine olumlu yanıt alamayacağını gayet iyi bildiğine işaret etti.
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