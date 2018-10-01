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CHP'li başkan'dan İzmir adaylığı açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklaması ile birlikte CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kimin olacağı sorusu, CHP kulislerinde en çok merak edilen konusu haline geldi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına olumlu yaklaştığını belirterek, "Ben yıllardır bekliyorum. Olabilir de, olmayabilir de. Biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz.
01 Ekim 2018 23:27
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CHP'li başkan'dan İzmir adaylığı açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklaması ile birlikte CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kimin olacağı sorusu, CHP kulislerinde en çok merak edilen konu haline geldi.

Mimarlık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuya ilişkin soruları yanıtlayan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına olumlu yaklaştığını belirterek, "Bütün CHP'li belediye başkanlarının, CHP'ye gönül vermiş insanların, herkesin büyük bir aşkla ve şevkle yapacağı bir görev olur. Bu nedenle mutlaka talibi çok olur. Ben yıllardır bekliyorum. Olabilir de, olmayabilir de. Biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz. Ama genel merkez adaya karar verecek. Nasıl değerlendirirlerse onları bekleyeceğiz" dedi.

SON DERECE BİLGECE BİR AÇIKLAMAYDI'

Aziz Kocaoğlu'nun aday olmamasına ilişkin görüşlerini de aktaran Soyer, "Aziz Kocaoğlu'nun açıklaması son derece bilgece bir açıklamaydı. İzmir'de asla unutulmayacak izler bıraktı. Hepimiz tek tek, İzmirliler olarak kendisine müteşekkiriz. Bundan sonrasını genel başkan ve genel merkez takdir edecek. Hep beraber göreceğiz. Henüz konuşmak için çok erken" diye konuştu.
DHA
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