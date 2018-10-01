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Adli Tıp, devrim gibi bir karara imza attı

Adli Tıp, Türkiye'de devrim gibi bir karara imza attı. Kurum, Gebze Kadın Cezaevi'ndeki trans kadın mahpusun göğüs büyütme ameliyatını 'kişinin beden ve ruh sağlığı açısından gereklilik olduğu için' Sağlık Bakanlığı'nın karşılaması gerektiğine karar verdi.
01 Ekim 2018 23:32
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Adli Tıp, devrim gibi bir karara imza attı

Dikkat çeken karar Kocaeli'nde alındı. Gebze Kadın Cezaevi'nde tutulan bir trans kadın mahpus, göğüs büyütme ameliyatı olabilmek için Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan rapor aldı. Raporda augmentasyon mamoplasti (meme büyütme) ameliyatının "estetik amaçlı olmayıp kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu" belirtildi. Estetik amaçlı olmayan bir operasyon olduğu için ameliyatın kurum tarafından karşılanması gerekiyor.

DIŞ GÖRÜNÜŞ GENİTAL ORGANLARDAN İBARET DEĞİL

KaosGL'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı "bedence ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali" şeklinde tanımladığının hatırlatıldığı raporda; "genital organlarla ilgili ameliyat olsa da kadın fenotipinin (dış görünüşü) yalnızca genital organlardan ibaret olmadığı" vurgulandı.

"UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİYORUZ"

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden (CİSST) Hilal Başak Demirbaş, uzun zamandır CİSST ve Kaos GL'den avukatlarla durumu takip ettiklerini belirterek, "2014 yılında hak mücadelesi vererek Türkiye hapishanelerinde ilk cinsiyet uyum operasyonunu gerçekleştiren diğer trans mahpuslara da umut olan trans, bu mücadeleyi sürdürmüş ve emsal bir kararın verilmesini sağlamıştı. Hapishanede bulunduğu süre içerisinde isim davasını da açarak kimliğini değiştirmiş ve yapmış olduğu başvurulardan sonra masraflarını üstlenerek epilasyona başlamıştı" dedi.
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