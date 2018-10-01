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Canan Karatay: Gebelere şeker yüklemesinler

Prof. Dr. Canan Karatay: "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Bu kulüpte bunun vurgulanmasını gönlümle istiyorum. Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar sakat olarak doğuyor." dedi.
01 Ekim 2018 23:38
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Canan Karatay: Gebelere şeker yüklemesinler

Grup Florance Nightingale Hastanesi Bünyesinde "Kadın ve Çocuk Kulübü" oluşturuldu. Kulübün tanıtım toplantısı Moda Deniz Kulübünde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ataşehir Florance Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç şunları söyledi: "Özellikle toplumumuzda tıp ve psikolojinin popülerleşmesi çok fazla sosyal medyada bilgi oluşmasına neden oluyor. Bu bilgilerin bir kısmı doğru ama ne yazık ki çok yanlış bilgiler de var. Peki annenin amacı ne? Hem kendisi için iyi ve sağlıklı birey olabilmek, hem de iyi ve sağlıklı birey yetiştirebilmek. İşte tam da bu noktada, biz de Florance Nightingale Çocuk ve Kadın Kulübünü kurmak istedik.

Kulübümüzün amacı ihtiyaçlar doğrultusunda en doğru bilgilendirmeyi sunan, hedef kitlenin hayat kalitesini yükselten hekimlerden ve uzmanlardan oluşan bir platform."

Kılıç'ın ardından kürsüye Prof. Dr. Canan Karatay çıktı. Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Karatay, projenin önemine değindi. Gebelere şeker yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Canan Karatay: "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Bu kulüpte bunun vurgulanmasını gönlümle istiyorum. Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar sakat olarak doğuyor." dedi.

Anadolu Ajansı
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