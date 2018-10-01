1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından TBMM'nin 27'inci 2'inci Dönem Yasama Yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, ekonomik reformların devam edeceğini söyledi.
01 Ekim 2018 23:50
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci yasama yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında milletle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden gelindiğini söyleyerek bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Twitter paylaşımında güvenlik krizlerinin Türkiye'yi hedeflerinden hiçbir zaman uzaklaştırmayacağını ifade eden Erdoğan, terörle mücadele kararlılığının süreceğini kaydetti. Uluslararası alanda da bu hassasiyeti ve kararlılığın devam edeceğini belirten Erdoğan, ekonomide serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden taviz vermeden reformlara devam edileceğini kaydetti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajları:

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,606 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
02 Ekim 2018 05:10		 İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
02 Ekim 2018 04:42
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
02 Ekim 2018 04:33		 Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
02 Ekim 2018 04:20
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
02 Ekim 2018 00:02		 CHP'li başkan'dan İzmir adaylığı açıklaması
01 Ekim 2018 23:27
'Erdoğan'ın ziyaretinde 136 kişilik liste verilmedi'
01 Ekim 2018 23:12		 Erdoğan'ın Almanya ziyareti 'yakınlaşma' getirdi mi?
01 Ekim 2018 22:39
Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı
01 Ekim 2018 22:14		 'Kılıçdaroğlu her çürük domatesi yardımcısı yapıyor'
01 Ekim 2018 22:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilgi felsefesi 1
felsefe 4
hain 1
Jelibon 2
karınca 1
damien comolli 1
günaydın demeyen iş arkadaşı 4
olgu 2
gram altın 1
makro ekonomi 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam