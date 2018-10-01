Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci yasama yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında milletle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden gelindiğini söyleyerek bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Twitter paylaşımında güvenlik krizlerinin Türkiye'yi hedeflerinden hiçbir zaman uzaklaştırmayacağını ifade eden Erdoğan, terörle mücadele kararlılığının süreceğini kaydetti. Uluslararası alanda da bu hassasiyeti ve kararlılığın devam edeceğini belirten Erdoğan, ekonomide serbest piyasa kurallarından ve bütçe disiplininden taviz vermeden reformlara devam edileceğini kaydetti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajları: