1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, kazaya karışan otomobilin altına kalan köpek telef oldu.
02 Ekim 2018 03:21
Yazdır
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, kazaya karışan otomobilin altına kalan köpek telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çubuk- Ankara karayolu üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan Kadir E. idaresindeki 06 DK 947 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarparak kontrolden çıktı. Yolun karşısına savrulan araç, Cihangir I.'nın kullandığı 06 AT 9506 plakalı otomobille çarpıştı. Hakan D. idaresindeki 06 ABE 220 plakalı otomobil de hızını alamayarak, kazaya karışan iki otomobille çarpıştı. 06 DK 947 plakalı otomobilin altında kalan köpek telef olurken, otomobiller hurda yığınına döndü.

Yaşanan feci kaza sonucu araç sürücüleri ile Hakan D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin dikkatli çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. 06 DK 947 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir E.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Hurda yığınına dönen otomobillerin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 333 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
02 Ekim 2018 02:22		 Tıp doktoru Galen için geldi Türk dostu oldu
01 Ekim 2018 22:54
Çikolatanın ödüllü kardeşleri
01 Ekim 2018 22:49		 Artan döviz kuru, Emir İnanç'ı biyonik kulaktan etti
01 Ekim 2018 22:34
Kehribarın fiyatı cep yakıyor
01 Ekim 2018 22:24		 'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
01 Ekim 2018 21:48
Yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı
01 Ekim 2018 21:23		 Çektiği fotoğraflarla ihtiyaç sahibi öğrencilere umut oldu
01 Ekim 2018 20:48
Vize alamadığı Afgan eşi için Erdoğan'dan yardım istiyor
01 Ekim 2018 18:48		 Taburcu edildikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti
01 Ekim 2018 18:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jelibon 2
varlık felsefesi 2
antik çağ felsefesi 1
o forma kutsaldır nasip olmaz herkese 3
Evci çıkmak 1
asabiyet 1
benzinin 5 lira olması 2
bilgi felsefesi 1
30.09.2018 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 3
olay 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam