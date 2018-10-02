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Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin bugün itibariyle sona ermesi nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar, sırasının gelmesine daha 2 bin kişi olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar ise sırasının gelmesini beklerken uyuduğu görüldü.
02 Ekim 2018 02:22
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Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin bugün itibariyle sona ermesi nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk yaşanıyor. Bazı vatandaşlar, sırasının gelmesine daha 2 bin kişi olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar ise sırasının gelmesini beklerken uyuduğu görüldü.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti. Saatler öncesinden İstanbul Vergi Dairesi Kartal Maliye Kompleksi'ne gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar sırasının gelmesini beklerken sandalye üstünde uyuduğu görüldü.

"Sırama daha 2 bin kişi var"

Kredi Yurtlar Kurumu borcunu ödemek isteyen Berat Batur isimli bir vatandaş sırasının gelmesine daha 2 bin kişi olduğunu belirterek "Tuzla'dan buraya geldim, bir buçuk saattir bekliyorum burada. Önümde yaklaşık bin beş yüz, iki bin kişi var. Sıra bir türlü gelmedi, KYK borcumu ödeyip gideceğim. Daha önceki günlerde de geldim ama yine sıra vardı, son gün olmaz diye düşündüm" dedi.

Gece saatlerine kadar sürecek

Vergi dairesinde yaşanan yoğunluk sebebi ile çalışmaların sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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