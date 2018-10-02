Teröre de kaçakçılığa da Türk seddi

İran sınırında başta terörle mücadele olmak üzere uyuşturucu ve insan kaçakçılığını engellemek için inşaatına başlanan yeni Türk Seddi zorlu coğrafya ve kötü hava koşullarına rağmen hızla yükseliyor. 5'inci Alay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan bölgede bir yandan duvar örme çalışmaları devam ederken, diğer yandan da Hudut Kartalları, zırhlı araçlarla kaçakçılık ve yasa dışı sınır geçişlerine karşı mücadele ediyor. Karakollardaki merkez kulelerin yanı sıra sınır boyunca yer alan mevzilerde nöbet tutan askerler sınırı sürekli kontrol ediyor. Terör, yasa dışı sınır geçişler ve kaçakçılıkla mücadele edilen sınırda, iki bin metre yükseklikte bulunan karakol kulelerinde "gözetleyici"ler sınırda kuş uçurtmuyor. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye, İran sınırında teröre ve kaçakçılığa 'dur' diyecek.

YASADIŞI GEÇİŞLER ENGELLENECEK

Türkiye, İran sınırında yapımına devam edilen güvenlik duvarıyla bölgede kaçakçılık ve terör faaliyetleri bitme noktasına geldi. Güvenlik duvarı, teröristlerin geçişini de engellerken, örgütün en önemli finans kaynağını da kurutulacak. Ayrıca, yine başta Afganistan ve Pakistan olmak üzere Asya ülkelerinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için önemli bir rota olan Türkiye-İran sınırı, örülecek duvarla düzensiz göç faaliyetlerine de kapatılmış olacak.

İKİ AYRI DUVAR

İran sınırında yükselecek duvarın 57.2 kilometrelik kısmı Iğdır'da, geriye kalan 86.8 kilometrelik bölümü ise Ağrı sınırında yükseliyor. 144 kilometrelik hat boyunca yapılacak duvarda iki ayrı tip modüler beton kullanılıyor. Iğdır sınırında Süreyya Çeşmesi olarak bilinen noktada Türkiye-İran sınırını belirleyen Karasu Nehri inşa edilen 44 kilometrelik güvenlik duvarında beton temelli fens teli kullanılıyor. Nehir boyunca devam edecek beton duvarın yüksekliği 2 metre, 8.5 ton ağırlığındaki her bir beton duvarın üstüne 1 metre uzunluğunda fens teli takılıyor. Fens telinin üstünde de 60 santimetre uzunluğunda jiletli tel bulunuyor. Nehrin dışında bulunan 100 kilometrelik sınır hattı boyunca ise 3 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde beton duvarlar kullanılıyor. 11 ton ağırlığındaki her bir duvarın üstüne 60 santimetrelik jiletli tel takılıyor.





24 SAAT DEVRİYE

DUVAR örme çalışmaları devam sınır hattına, gözetleme kuleleri, kamera sistemleri, askeri ekiplerin devriye atması amacıyla 'güvenlik yolu' da inşa ediliyor. Gözetleme kulelerinde sınır hattı 24 saat boyunca takip ediliyor. 'Şahin Gözleri', Termal Kameralar sınır hattını sürekli izlerken zırhlı askeri araçlar sınır hattında sürekli devriye atıyor. Geceleri aydınlatılan sınırda eğitimli köpekler de görev alıyor. Duvarın henüz inşa edilmediği noktalarda ise kaçak geçişleri engellemek için tank hendekleri kazılıyor.

UĞUR YILDIRIM