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İhracatta tarihi rekor

Ekonomide dengelenme sürecini hızlandıran Türkiye, ihracatta gaza bastı. Tarihin en yüksek eylül ihracatına imza atılırken, yıllık bazda da rekor kırıldı. Dış açık 9.5 yılın dibine geriledi
02 Ekim 2018 06:40
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İhracatta tarihi rekor

Ekonomide yılın ilk çeyreğinde başlayan dengelenme süreci, dün açıklanan imalat sanayisi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) ve dış ticaret açığı rakamları ile belirginleşirken, tüketime değil ihracata dayalı büyümenin ayak sesleri hızlandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre, ihracat eylülde yüzde 22.5 artarak 14 milyar 476 milyon dolar oldu. İhracat artışında 13 ayın rekoru kırılırken, tarihin en yüksek eylül ihracatına imza atıldı.

YILLIKTA DA ZİRVE

Yılın 9 ayında ihracat yüzde 7 yükselerek 123 milyar 110 milyon dolar oldu. Eylül, miktar bazında da 11.2 milyon tonla en yüksek ihracat yapılan ikinci ay oldu. Yıllık ihracatta da 165.1 milyar dolarla rekor kırılırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9 yılın zirvesine çıktı. Dış ticaret açığı da 9.5 yılın dibine geriledi.

OTOMOTİV YİNE LİDER

Bu yılın eylül ayında en fazla ihracatı 2.6 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. En fazla ihracat yapılan ülke 1.4 milyar dolarla Almanya oldu. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre AB'ye ihracat yüzde 24.7 artışla 7.3 milyar dolar oldu. AB'nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzak Doğu'ya ihracat yüzde 100 arttı.

BÜYÜMENİN ANAHTARI

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018'in, bekledikleri gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğine işaret ederek, "Haziran ve ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık" dedi. Gülle, kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki yarattığını belirterek, "Türk Lirası'nın uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz büyük önem taşıyor. 173 ülkede, 5.1 milyar liralık ihracat Türk Lirası ile yapıldı. TL ile ihracatımız toplamın yüzde 5.6'sını oluşturdu. Yeni Ekonomi Programı'yla da ihracata odaklı bir büyüme stratejisi izlenecek" dedi.

170 MİLYAR DOLARLIK HEDEF YAKALANACAK

Tarihinen yüksek eylül ihracatına imza atıldığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yıllık ihracatta da 165.1 milyar dolarla rekor kırıldığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla düzenlenen Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin Uğurlanması Töreni'nde konuşan Bakan Pekcan, Türkiye'nin ihracat hamlesi ile yoluna devam ettiğini söyledi. Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4 ile 9 yılın zirvesine çıktı. İhracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, inşallah gerçekleştireceğiz" dedi. Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde dış ticaret açığı, yüzde 76.85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolarla Şubat 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.

TRANSİT TİCARET GÜNDEMDE

Transit ticaret konusunu gündeme aldıklarını aktaran Gülle, "Singapur'un, Hong Kong'un transit ticaret vasıtası ile ulaştıkları gelir düzeylerini hepimiz biliyoruz. İlk etapta, transit ticaret istatistiklerinin ayrıca toplanması ve duyurulması için bir çalışma başlatmak üzere Ticaret Bakanlığı'mız ile irtibat halindeyiz" dedi.

DENGELENME DEVAM EDIYOR

İmalat sanayisi satın alma yöneticisi endeksi de (PMI) eylülde 42.7'ye indi. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Ağustosta hem ihracat hem ithalat azalırken eylülde ihracatın tekrar artışa geçmesi iyi haber. Bu durum dengelenmenin hızlanarak devam ettiğini gösteriyor" dedi.

BETÜL USTA

Sabah
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