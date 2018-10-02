Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pasaport Kanunu Tasarısı'na yazar ve sanatçılara da yeşil pasaport verilmesini sağlayacak bir hükmün eklenmesi için harekete geçti. Topluma kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla destek veren sanatçılar bu sayede Türkiye'nin yurtdışındaki tanıtımına katkıda bulunacak. Vizesiz bir şekilde birçok ülkeyi ziyaret edebilecek olan sanatçılar, yurtdışındaki diğer sanatçılarla bağlantılarını artırıp Türkiye'nin hem turizm hem de kültür alanındaki yükselişinde pay sahibi olabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçıların standartlarının yükseltilmesi için düğmeye bastı. Bakanlık, İstanbul Kültür Çalıştayı'nda ele alınan sanatçılara yeşil pasaport verilmesi projesini gündemine aldı. Pasaport Kanunu Tasarısı'na ek bir hüküm eklendiği takdirde kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla topluma en büyük katkıyı veren sanatçılar belirlenerek yurtdışında Türkiye'yi temsil etme noktasında büyük bir fırsata sahip olacak. Erdem ÇELİK/