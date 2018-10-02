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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı -Haritalı

Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
02 Ekim 2018 06:30
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı -Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ve kuzey Ege kıyılarında, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden bu akşam ve gece saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa.) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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