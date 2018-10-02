1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzinle yakılarak öldürme olayının detayları ortaya çıktı

BURSA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ümit Varol (30) tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülen Şengül Vatansever'in (35), olay günü tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifade ortaya çıktı
02 Ekim 2018 07:25
Yazdır
Benzinle yakılarak öldürme olayının detayları ortaya çıktı

Vatansever'in, ifadesinde, "Araçta beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün diye bağırmaya başladı. Araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek kaçtı" dediği belirlendi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4'üncü Çakmak Sokak'ta, 25 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, eşinden boşanan Şengül Vatansever,yKütahya Domaniç'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı bırakıp kaçtı.

İFADESİ ALINACAK

Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol, polis tarafından yakalandı. Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradan da İstanbul'a sevk edildi. Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vatansever, 28 Eylül Cuma günü Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavisi süren Ümit Varol'un sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Bursa'ya getirilip, ifadesinin alınacağı öğrenildi.

TEHDİT ETMİŞ

Tüyler ürperten cinayete kurban giden Şengül Vatansever'in, olay günü tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifade ortaya çıktı. Hastanede 3 gün hayata tutunmak için mücadele veren Vatansever'in dehşet anlarını anlatırken şunları kaydettiği öğrenildi:

"Ümit Varol beni telefonla arayarak görüşmek istedi. 'Millet İlkokulu yanında buluşalım' dedi. Ben de tam o sırada kızımı okula bıraktığım için orada bulunuyordum. Sonra kendisine ait otomobille yanıma geldi. Ben de konuşmak için araca bindim. Kendisiyle arkadaşlığımız bitmişti. Araç içerisinde beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün' diye bağırmaya başladı. 'Ben seni istemiyorum, bu iş daha önceden bitti. Beni bir daha arama' dedim. Ben araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü, sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

'MESELE SEVMEK DEĞİL'

Şengül Vatansever'in sosyal medya hesabından 2 Eylül'de yaptığı son paylaşım, yürek burkmuştu. Vatansever'in son paylaşımında, "Mesele sevmek değil azizim; kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" ifadelerini içeren bir görsele yer verdiği görülmüştü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,601 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktora saldıran hasta, öğretmen çıktı
02 Ekim 2018 21:20		 Polisin son anda kurtardığı çocuk gelinin ifadesi şok etti
02 Ekim 2018 21:16
Karakolda kendini asmıştı! Emniyetten açıklama
02 Ekim 2018 20:49		 Doktoru 'ilaçlarını zamanında iç' dediği için vurmuş
02 Ekim 2018 20:28
Malatya'da kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü
02 Ekim 2018 18:56		 Bakırköy'de dehşet! Aracı vatandaşların üzerine sürdü
02 Ekim 2018 18:41
Taciz ettiği çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı
02 Ekim 2018 17:44		 Boşanma davası sonrası sopalarla birbirlerine girdiler
02 Ekim 2018 16:21
ATM'ye yerleştirdikleri düzenekle 3 ayda 3 milyon TL dolandırdılar!
02 Ekim 2018 16:19		 Hakkari'de 5 bin 307 kurusıkı tabanca ele geçirildi
02 Ekim 2018 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurun mesai saatlerinde sosyal medyaya girişinin yasaklanması 4
07.10.2018 fenerbahçe vs m.başakşehir maçı 2
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
supporters 1
olgu 2
Jelibon 2
çay 3
01.10.2018 elektrik zammı 2
yay burcu 1
sözlükte atışmak 3
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam