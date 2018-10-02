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Demir çelik ürünlerinin ithalatında geçici olarak koruma önlemi alındı
Demir-çelik ürünlerinin ithalatına geçici olarak koruma getirildi. 200 gün süreyle Demir-Çelik ürünlerinin ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi
Demir-çelik ürünlerinin ithalatına geçici olarak koruma getirildi. 200 gün süreyle Demir-Çelik ürünlerinin ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.
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