1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 milyon öğrenci icat çıkaracak

YGA, TAV ve Yapı Kredi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında okullara 'bilim seti' dağıtımı başladı. 'Anadolu'ya Bilim Seferberliği' adını taşıyan proje kapsamında 3 yılda 2 milyon öğrenciye ulaşılacak
02 Ekim 2018 07:45
Yazdır
2 milyon öğrenci icat çıkaracak

Geleceğin çift kanatlı, rol modeli gençlerini yetiştiren YGA-Young Guru Academy'nin, TAV Havalimanları ve Yapı Kredi'nin hayal ortaklığında ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirdiği 'Anadolu'ya Bilim Seferberliği' Hatay'dan başladı. Proje kapsamında üç yılda, 5 bin okulda 2 milyon öğrenciye ulaşılması hedefliyor. Projenin ilk adımı olarak 81 ildeki 500 okula 5 bin bilim seti gönderilecek. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini bu bilim setleriyle test edip yeni buluşlara yelken açma imkanı bulacak. Hatay Kırıkhan Mimar Sinan Ortaokulu'nda gerçekleşen ilk buluşmada çocuklara 'YGA Bilim Setleri' dağıtılırken YGA gönüllüleri tarafından bilim seansı gerçekleştirildi. Aynı gün Türkiye'nin dört bir yanından gelen 400 fen öğretmeninin katıldığı ve TED Hatay Koleji'nde düzenlenen 9. Fen Bilgisi Paylaşım Zirvesi de yapıldı.

BİLİME ÖNEM

Öğretmenlere bilim setleriyle ilgili eğitimin verildiği zirvede konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı ve YGA Danışma Kurulu Üyesi Sani Şener "Temel bilimler, toplumların ilerlemesi ve ekonominin gelişmesi için vazgeçilmez önemdedir. Fizik, kimya ve biyolojinin çözülen her probleminin ve bunların yarattığı teknolojinin sonucu ortaya çıkan ürünler geleceğin dünya ekonomisini şekillendirecektir.Bu nedenle iş dünyası olarak ülkemizde bilimsel gelişmeyi çok önemsiyoruz. Bugün bilimi severek büyüyen gençlerimiz yarının Türkiye'sine yön verecekler" dedi.

Şener "TAV olarak biz kuruluşumuzdan bu yana karlılığımızı herzaman sosyal faydalarla taçlandırdık. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda toplumsal kalkınmaya katkı sunmak için çalıştık. YGA'nın Anadolu'nun dört bir yanındaki öğrencilerde bilim sevgisini geliştirmeyi amaçlayan ve bilimsel düşüncenin temellerinin sağlamlaşmasına katkı sunan bu programına destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefinin katma değerli üretimi artırmaktan geçtiğine, bunun da ancak eğitimli, bilimi seven bir gençlikle olabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

YGA'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise "Amacımız özgün projeler üreten, özgüvenli gençler yetiştirmek. Çocukların bilimi sevmesi, bilimsel bakış açısı kazanması gerekli ama yeterli değil. Çift kanatlı gençler yetiştirmeliyiz; bilim ve erdemi birleştiren. Fırsat verildiğinde birlikte bu çift kanatlı gençlerin neler başarabildiklerini görüyoruz. YGA'ya her yıl 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisi başvuruyor ve seçilenler sosyal inovasyon projelerinde gönüllü olarak çalışıyor. YGA Zirvesi bu yıl 1 Aralık'ta gerçekleşecek. Başvurular 29 Ekim'e kadar devam ediyor" dedi. YGA mezunlarının geliştirdiği 'Bilim Setleri' ve Prof. Aziz Sancar, Harvard & MIT öğretim üyesi Prof. Mehmet Toner ve Prof. Doğan Cüceloğlu'nun danışmanlığında hazırlanan bilimsel içerikler, çocukların deneyerek öğrenmesini ve bilim özgüvenlerinin artmasını sağlıyor.

Her okula 10 set gönderilecek

Bilim Setleri ile çocuklarda bilimin zor ve sıkıcı algısı, bilim sevgisine dönüşüyor. Projeye destek olmak isteyen herkes bilimseferberligi.org adresinden bağış yaparak Bilim Seferberliği'ne katılabiliyor, bilim seti hediye etmek istediği ili kendi seçebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen her okula 10'ar adet bilim seti gönderilirken, öğretmenler de zengin deney içerikleri ve bilim setinin sınıf içi kullanımına dair eğitimlere ulaşabilecekleri platforma erişim hakkı kazanıyorlar.

Hataylı yetkililerden yoğun ilği

Hatay'daki zirveye (soldan) Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, YGA Kurucusu ve YK Başkanı Sinan Yaman, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, MEB Eğitim Ortamları ve Öğrenim Süreç Geliştirme Daire Başkanı Mücahit Akgün, TED Hatay Kurucusu Mustafa Özat, Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Yeniceli Abbas, Paylaşım Zirvesi Koordinatörü Fatih Akyüz de katıldı.
Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,185 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz Üniversitesi, yerli ödeme aracına geçiyor
02 Ekim 2018 20:00		 YDS başvuru kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2018 11:23
'Geleceğin Türkiye'si'nde Eğitim raporu sunuldu
01 Ekim 2018 22:19		 DHBT için geç başvuru 11 Kasm'da alınacak
01 Ekim 2018 11:30
AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldı
30 Eylül 2018 16:58		 Sorumluluk alan çocuklar okulda başarıyı yakalıyor
30 Eylül 2018 15:15
Liseli öğrenciler projeleriyle Türkiye birincisi oldu
30 Eylül 2018 13:52		 Plansızlığın sonu yine boş kontenjan
29 Eylül 2018 08:50
AÖF'ten ek yerleştirme internet başvuru ve kayıt duyurusu
28 Eylül 2018 16:27		 Ek yerleştirmede 80 bin 425 aday üniversiteli oldu
28 Eylül 2018 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde ayakkabı giyme kültürü 2
04.10.2018 fenerbahçe vs spartak trnava maçı 1
sarhoş olmak 7
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
pazar günü evden çıkmamak 4
07.10.2018 fenerbahçe vs m.başakşehir maçı 2
medya okur yazarlığı 2
maliye bakanlığının mckinsey şirketi ile çalışması 2
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
çift kişilik yatakta tek kişi yatmak 4
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam