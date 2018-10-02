2 milyon öğrenci icat çıkaracak

Geleceğin çift kanatlı, rol modeli gençlerini yetiştiren YGA-Young Guru Academy'nin, TAV Havalimanları ve Yapı Kredi'nin hayal ortaklığında ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirdiği 'Anadolu'ya Bilim Seferberliği' Hatay'dan başladı. Proje kapsamında üç yılda, 5 bin okulda 2 milyon öğrenciye ulaşılması hedefliyor. Projenin ilk adımı olarak 81 ildeki 500 okula 5 bin bilim seti gönderilecek. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini bu bilim setleriyle test edip yeni buluşlara yelken açma imkanı bulacak. Hatay Kırıkhan Mimar Sinan Ortaokulu'nda gerçekleşen ilk buluşmada çocuklara 'YGA Bilim Setleri' dağıtılırken YGA gönüllüleri tarafından bilim seansı gerçekleştirildi. Aynı gün Türkiye'nin dört bir yanından gelen 400 fen öğretmeninin katıldığı ve TED Hatay Koleji'nde düzenlenen 9. Fen Bilgisi Paylaşım Zirvesi de yapıldı.

BİLİME ÖNEM

Öğretmenlere bilim setleriyle ilgili eğitimin verildiği zirvede konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı ve YGA Danışma Kurulu Üyesi Sani Şener "Temel bilimler, toplumların ilerlemesi ve ekonominin gelişmesi için vazgeçilmez önemdedir. Fizik, kimya ve biyolojinin çözülen her probleminin ve bunların yarattığı teknolojinin sonucu ortaya çıkan ürünler geleceğin dünya ekonomisini şekillendirecektir.Bu nedenle iş dünyası olarak ülkemizde bilimsel gelişmeyi çok önemsiyoruz. Bugün bilimi severek büyüyen gençlerimiz yarının Türkiye'sine yön verecekler" dedi.

Şener "TAV olarak biz kuruluşumuzdan bu yana karlılığımızı herzaman sosyal faydalarla taçlandırdık. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda toplumsal kalkınmaya katkı sunmak için çalıştık. YGA'nın Anadolu'nun dört bir yanındaki öğrencilerde bilim sevgisini geliştirmeyi amaçlayan ve bilimsel düşüncenin temellerinin sağlamlaşmasına katkı sunan bu programına destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefinin katma değerli üretimi artırmaktan geçtiğine, bunun da ancak eğitimli, bilimi seven bir gençlikle olabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

YGA'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise "Amacımız özgün projeler üreten, özgüvenli gençler yetiştirmek. Çocukların bilimi sevmesi, bilimsel bakış açısı kazanması gerekli ama yeterli değil. Çift kanatlı gençler yetiştirmeliyiz; bilim ve erdemi birleştiren. Fırsat verildiğinde birlikte bu çift kanatlı gençlerin neler başarabildiklerini görüyoruz. YGA'ya her yıl 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisi başvuruyor ve seçilenler sosyal inovasyon projelerinde gönüllü olarak çalışıyor. YGA Zirvesi bu yıl 1 Aralık'ta gerçekleşecek. Başvurular 29 Ekim'e kadar devam ediyor" dedi. YGA mezunlarının geliştirdiği 'Bilim Setleri' ve Prof. Aziz Sancar, Harvard & MIT öğretim üyesi Prof. Mehmet Toner ve Prof. Doğan Cüceloğlu'nun danışmanlığında hazırlanan bilimsel içerikler, çocukların deneyerek öğrenmesini ve bilim özgüvenlerinin artmasını sağlıyor.

Her okula 10 set gönderilecek

Bilim Setleri ile çocuklarda bilimin zor ve sıkıcı algısı, bilim sevgisine dönüşüyor. Projeye destek olmak isteyen herkes bilimseferberligi.org adresinden bağış yaparak Bilim Seferberliği'ne katılabiliyor, bilim seti hediye etmek istediği ili kendi seçebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen her okula 10'ar adet bilim seti gönderilirken, öğretmenler de zengin deney içerikleri ve bilim setinin sınıf içi kullanımına dair eğitimlere ulaşabilecekleri platforma erişim hakkı kazanıyorlar.

Hataylı yetkililerden yoğun ilği

Hatay'daki zirveye (soldan) Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, YGA Kurucusu ve YK Başkanı Sinan Yaman, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, MEB Eğitim Ortamları ve Öğrenim Süreç Geliştirme Daire Başkanı Mücahit Akgün, TED Hatay Kurucusu Mustafa Özat, Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Yeniceli Abbas, Paylaşım Zirvesi Koordinatörü Fatih Akyüz de katıldı.