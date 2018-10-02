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Yapılandırmanın ilk taksit ödeme süresi uzatıldı
Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksitin ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı
Yapılandırılan kamuya yönelik borçların birinci taksit ödemesinin son ödeme süresi uzatıldı. İlgili kanun kapsamında 1 Ekim olarak belirlenen tarih, 15 Ekim oldu.
PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK
Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.
Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.
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