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İyi mahallede olan evin konut sigortası ucuz olacak

Türkiye'de kurulan ilk sigorta şirketi İtalyan Generali'nin CEO'su Maurizio Pescarini, konut sigortasında evin konumuna, bulunduğu mahalleye göre konut sigorta priminin belirleneceğini belirterek "İyi konumda bulunan ile riskli konumda bulunan arasında 2-3 kat prim farkı olacak. Dere kenarındaki evin primi tabii ki daha pahalı olacak" diye konuştu.Türkiye'nin kalıp büyümek istedikleri ana grup ülkeler arasında yer aldığını belirten Pescarini, "Ancak bu zaman alacak. Bizde bir söz vardır, 'Roma bir günde kurulmadı" şeklinde konuştu. Rahim AK'ın haberi
02 Ekim 2018 07:55
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İyi mahallede olan evin konut sigortası ucuz olacak

Türkiye'de kurulan ilk sigorta şirketi olan İtalyan Generali'nin CEO'su Maurizio Pescarini, "Türkiye kimsenin ayrılmak istemediği bir pazar" dedi. Türkiye'de büyümek istediklerini dile getiren Pescarini, ancak bu isteğin karlı büyüme yönünde olduğunu kaydetti. Şu anda da Türkiye pazarında karlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini ifade eden Pescarini, "Türkiye kalıp büyümek istediğimiz ana grup ülkeler arasında. Ancak bizde bir söz vardır, 'Roma bir günde inşa edilmedi' burada büyümemiz biraz zaman alacak" dedi.

TRAFİK SİGORTASI SERBEST OLMALI

Türkiye pazarının zor olarak adlandırılabileceğini ifade eden Pescarini, Türkiye'de işe başladığı dönemde trafik sigortası primlerine tavan konulduğunu ardından kur şoku ile karşı karşıya kalındığını ifade etti. Trafik sigortasında primlere getirilen tavanın sigorta şirketlerinin uzun yıllardır erteledikleri zamları aniden yapmaya başlamaları nedeniyle olduğunu söyleyen Pescarini, tavan fiyat uygulaması ile yüzde 30 düşen primlerin son aylarda normalleşme evresine girdiğini belirtti.

Pescarini, aylık yüzde 1,5'lik artışlar ve bir defalığına getirilen yüzde 5'lik tavan artışının zararın bir kısmını telafi ettiğini dile getirerek, "Ancak trafik sigortası uzun kuyruklu olduğu için uzun vadede zararın telafi edildiğini düşünmüyorum. Ayrıca ben kural olarak serbest piyasadan yanayım. Hasar önleyici, telematik gibi trafiği düzenleyici önlemler alındıktan sonra tarife serbest bırakılmalı" diye konuştu. Hala müşterisine göre değişmekle birlikte trafik sigortası priminin yüzde 15 düşük kaldığını kaydeden Pescarini, ancak primin her müşteriye farklı uygulanmasının şart olduğunun altını çizdi.

KASKODA FİYAT ARTIŞI MARKALARA BAĞLI

Pescarini, "Türkiye'de büyümek için markalarla işbirlikleri yapacağız. Bir çok şirketle görüşmelerimiz sürüyor. Dağıtım kanalı ve müşteri portföyü fazla olan şirketler hedefimizde. Ayrıca telematik için çok çalışıyoruz. Türkiye için doğru sistemi bulmak, araç kullanım alışkanlıklarını değiştirme uğraşımız var. Artık sigortaların yapılış şekli ve faydaları değişiyor" dedi. Son günlerde döviz kurundaki artış ile kasko sigortasında da olası fiyat artışına gidilebileceğini kaydeden Pescarini, şunları söyledi: "Araç markalarının yapacağı zamma bağlı olarak yedek parça maliyetleri ve primleri de ona göre değişecek. 6 ay içinde oluşacak enflasyona göre primler yeni halini alır."

ŞEHİR HASTANELERİ TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINI GELİŞTİRECEK

Pescarini, tamamlayıcı sağlık sigortasında büyümeyi hedeflediklerini kaydederek, "Tüm dünyada sağlık harcamaları artıyor. Türkiye'de de özellikle şehir hastaneleri tamamlayıcı sağlık sigortasını büyütecek. Kasko ve KOBİ pazarları da fırsat Sunuyor. Şirket olarak biz risklerin sigortalanmasını kolay hale getiriyoruz. Modüler sigorta yapısına geçtik. Konut sigortasında ise evin konumuna, bulunduğu mahalleye göre konut sigorta primi belirlenecek. İyi konumda bulunan ile riskli konumda bulunan arasında 2-3 kat prim farkı olacak. Dere kenarındaki evin primi tabii ki daha pahalı olacak" diye konuştu. Yangın başta olmak üzere bazı sektörlerin risk unsurlarını azaltmadan sigorta istediğini anlatan Pescarini, "Eğer önlemler alınmışsa, iyi bir koruma varsa neden sigortasını yapmayalım? Genel olarak önlem alınmadığı için sigortacılar da yüksek fiyat vermek zorunda kalıyor" dedi.
Habertürk
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