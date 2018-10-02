1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muhalefet 'Millet İttifakı'nda birleşiyor

Siyasetin gündemi yeniden yerel seçimler ve ittifak arayışlarıyla ısındı. CHP'nin önerdiği 'sandıkta ittifak' formülüne 24 Haziran'ın Millet İttifakı'nın diğer iki üyesinden de kritik cevaplar geldi. SP'li Abdulkadir Karaduman "Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız" derken İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu "İttifakı doğru adaylar, doğru yönetim ve projelerle millete takdim edeceğiz. Seçmen de bunu anlar zaten" yorumunu yaptı
02 Ekim 2018 08:30
Yazdır
Muhalefet 'Millet İttifakı'nda birleşiyor

CHP'nin 'sandık'ta ittifak' formülüne 24 Haziran'daki Millet İttifakı'nın diğer iki partisi de göz kırpıyor. SP'li Abdulkadir Karaduman, "Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız" derken İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu,"Yerel seçimde ittifak için fiili bir anlaşma olmaz tabii ki. İttifakı doğru adaylar, doğru yönetim ve projelerle millete takdim edeceğiz. Seçmen de bunu anlar zaten. Her eğilimden destek alacak doğru adayın belirlenmesi ile bu süreç işlenir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç partisinin iki gün süren Abant 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardında 31 Mart'taki yerel seçim förümülünün belirlendiğini söyledi. Özkoç forümülü şöyle açıkladı: "Bu ittifakta yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. Kendi bölgelerinde. Biliyorsunuz İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamada bulundu. Milletimiz ne yapacağını gayet iyi biliyor. Güçlü olan hangi siyasi parti ise muhalefetteki o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır. Bu mesele artık bir CHP, İYİ Parti, HDP ya da diğer siyasi parti meseleleri olmaktan çıkmıştır. O zaman biz 'sandıkta ittifak' diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında, herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız."

24 Haziran'ın Millet İttifakı'nı oluşturan diğer iki partisinden de ittifak ile ilgili önemli değerlendirmeler geldi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız. Yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak" dedi.

Yerel seçimlerde SP'nin bir ittifak içine girip girmeyeceği sorusu üzerine Karaduman, ülkenin menfaati için hiçbir adımdan geri kalmayacaklarını vurguladı. Karaduman, "Bizim bir araya gelmeyeceğimiz tek nokta ABD emperyalizmidir, İsrail siyonizmidir. Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız. 24 Haziran seçimlerinden sonra da çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak." dedi.

Millet İttifakı'nın bir diğer üyesi İYİ Parti'den de ittifak formülü üzerine kritik bir değerlendirme geldi. Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu "Yerel seçimde ittifak için fiili bir anlaşma olmaz tabii ki. Bizim bu meseleyle ilgili bakışımız şu. Biz seçimlere kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz. İttifakı doğru adaylar, doğru yönetim ve projelerle millete takdim edeceğiz. Bunu sağlayamadıktan sonra 50 parti ittifak yapsa da sonuç alsanız olmaz. İttifak dediğiniz doğru adayı bulmaktır. Seçmen de bunu anlar zaten. İYİ Parti olarak tüm belediyelerde aday göstereceğiz. Zaten yerel seçimde de ittifak böyle sağlanır. Her eğilimden destek alacak doğru adayın belirlenmesi ile bu süreç işlenir" diyerek sandık formülüne sıcak baktıkları mesajını verdi.
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,942 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin açıklama
02 Ekim 2018 21:48		 AK Parti MYK toplantısı sona erdi
02 Ekim 2018 21:43
Bakan Çavuşoğlu: 3 FETÖ elebaşının iadesini istedik
02 Ekim 2018 21:07		 Sağlık Bakanı Koca'dan doktora saldırı açıklaması
02 Ekim 2018 20:39
AK Parti'den MHP'nin af teklifine ilişkin açıklama
02 Ekim 2018 19:36		 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
02 Ekim 2018 19:11
AK Parti MYK toplandı
02 Ekim 2018 18:34		 MHP liderinin yüzündeki kızarıklık merak konusu oldu
02 Ekim 2018 17:19
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
02 Ekim 2018 17:16		 Cumhurbaşkanı Erdoğan ASTOP üyelerini kabul etti
02 Ekim 2018 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurun mesai saatlerinde sosyal medyaya girişinin yasaklanması 4
07.10.2018 fenerbahçe vs m.başakşehir maçı 2
ali koç'un taraftardan özür dilemesi 3
supporters 1
olgu 2
Jelibon 2
çay 3
01.10.2018 elektrik zammı 2
yay burcu 1
sözlükte atışmak 3
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam