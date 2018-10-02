Muhalefet 'Millet İttifakı'nda birleşiyor

CHP'nin 'sandık'ta ittifak' formülüne 24 Haziran'daki Millet İttifakı'nın diğer iki partisi de göz kırpıyor. SP'li Abdulkadir Karaduman, "Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız" derken İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu,"Yerel seçimde ittifak için fiili bir anlaşma olmaz tabii ki. İttifakı doğru adaylar, doğru yönetim ve projelerle millete takdim edeceğiz. Seçmen de bunu anlar zaten. Her eğilimden destek alacak doğru adayın belirlenmesi ile bu süreç işlenir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç partisinin iki gün süren Abant 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardında 31 Mart'taki yerel seçim förümülünün belirlendiğini söyledi. Özkoç forümülü şöyle açıkladı: "Bu ittifakta yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. Kendi bölgelerinde. Biliyorsunuz İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamada bulundu. Milletimiz ne yapacağını gayet iyi biliyor. Güçlü olan hangi siyasi parti ise muhalefetteki o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır. Bu mesele artık bir CHP, İYİ Parti, HDP ya da diğer siyasi parti meseleleri olmaktan çıkmıştır. O zaman biz 'sandıkta ittifak' diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında, herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız."

24 Haziran'ın Millet İttifakı'nı oluşturan diğer iki partisinden de ittifak ile ilgili önemli değerlendirmeler geldi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız. Yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak" dedi.

Yerel seçimlerde SP'nin bir ittifak içine girip girmeyeceği sorusu üzerine Karaduman, ülkenin menfaati için hiçbir adımdan geri kalmayacaklarını vurguladı. Karaduman, "Bizim bir araya gelmeyeceğimiz tek nokta ABD emperyalizmidir, İsrail siyonizmidir. Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız. 24 Haziran seçimlerinden sonra da çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak." dedi.

Millet İttifakı'nın bir diğer üyesi İYİ Parti'den de ittifak formülü üzerine kritik bir değerlendirme geldi. Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu "Yerel seçimde ittifak için fiili bir anlaşma olmaz tabii ki. Bizim bu meseleyle ilgili bakışımız şu. Biz seçimlere kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz. İttifakı doğru adaylar, doğru yönetim ve projelerle millete takdim edeceğiz. Bunu sağlayamadıktan sonra 50 parti ittifak yapsa da sonuç alsanız olmaz. İttifak dediğiniz doğru adayı bulmaktır. Seçmen de bunu anlar zaten. İYİ Parti olarak tüm belediyelerde aday göstereceğiz. Zaten yerel seçimde de ittifak böyle sağlanır. Her eğilimden destek alacak doğru adayın belirlenmesi ile bu süreç işlenir" diyerek sandık formülüne sıcak baktıkları mesajını verdi.