Karaciğer kanserinin teşhisini kolaylaştıracak yazılım

Türk bilim insanları karaciğer kanserinin teşhisinde kolaylık sağlayacak yazılım geliştirdi. Türkiye'de bir ilk olan çalışmayı yürüten Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş "Hastalığın tanı ve tedavisinde doktorlara yardımcı olacak yazılım geliştirmeyi hedeflemiştik. Kanserli hücrelerin farklı ortamlardaki davranışlarını, salgıladıkları kanserojen maddeleri ve vücuda yayılma özelliklerinin nasıl değiştiğini araştırıyoruz. Şu anda projede bir yıl geride kaldı, yazılım aşamasındayız. Bu yazılım doktorlara rehber olacak, hastalara büyük fayda sağlayacak" dedi. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre karaciğer kanseri en sık görülen türleri arasında 5'inci, ölümlerde ise 3'üncü sırada yer alıyor.

Çalışmayı yürüten Aktaş "Kanserle ilgili 84 geni inceliyoruz. Bu genler artıp azalabiliyor. Yaptığımız çalışmalarla kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyecek ortamlar oluşturmayı hedefliyor. Yazılımı, hastalığın tanı ve tedavisinde kullanacağız. Projemiz bir yıl daha devam edecek, toplanan bütün datalar bilim dünyasına sunulacak" ifadelerini kullandı.

YAZILIM NASIL ÇALIŞACAK?

Yazılım sayesinde doktorların elde edilen çok sayıdaki veriyi ve bu veriler arasındaki ilişkileri çok daha detaylı bir şekilde inceleyip doğru sonuçlara ulaşabileceğini vurgulayan Aktaş, "Yazılım doktorlara rehber olacak. Bu yazılımlar öyle geliştiriliyor ki; doktorun hastasının bulunduğu dönemi en uygun şekilde saptamasına yardımcı olmasının ardından o hasta için en iyi olan ilaçların ya da tedavi şeklinin ne olabileceği konusunda da seçenekler sunuyor, ya da daha ileri tetkikler yapılması gerektiği şeklinde tavsiyelerde bulunabiliyor" dedi.