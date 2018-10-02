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TSK'nın Münbiç'teki devriye görevinde çalışmalar son aşamaya gelindi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Münbiç'teki ortak devriye görevine ilişkin birlikte yapacakları eğitimle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Münbiç'teki ortak devriye görevine ilişkin birlikte yapacakları eğitimle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtildi.
Yetkililer, ortak eğitimlere yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiği, eğitimlerin çok kısa sürede başlaması için gerekli adımların atılmakta olduğunu bildirdi.
AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te yapılması planlanan ortak devriye görevine ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 53'üncü devriye görevini pazar günü gerçekleştirmişti
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