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MEB'den görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatı görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin duyuru yayımladı
02 Ekim 2018 09:13
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MEB'den görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin duyuru

Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sorularına ilişkin açılan davada verilen yargı kararı gereğince, yazılı sınavda 84,2105 puan ve üzeri puana sahip ve 03.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınava alınmayan adaylar 08.10.2018 tarihinde sözlü sınava alınacaktır.

Adaylar Şube Müdürlüğü Sözlü Sınav Giriş Belgelerini MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünden 03.10.2018 tarihinden itibaren alabileceklerdir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI 513 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

TARİH

İŞİN TANIMI

03.10.2018

Sınav Giriş Belgesinin Kişisel Bilgiler Modülünde yayınlanması (Yargı Kararı Sonrası Sınava Katılacak Adaylar İçin)

08.10.2018

Sözlü sınavın gerçekleştirilmesi

10.10.2018

Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesi (3-14 Eylül 2018 tarihlerinde Sözlü sınava girenler dahil)

11.10.2018

17.10.2018

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar (3-14 Eylül 2018 tarihlerinde Sözlü sınava girenler dahil)

18.10.2018

01.11.2018

Sözlü sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi ve ilgililere duyurulması
Memurlar.Net
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