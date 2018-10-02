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MEB'den görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin duyuru
Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatı görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin duyuru yayımladı
Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru
Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sorularına ilişkin açılan davada verilen yargı kararı gereğince, yazılı sınavda 84,2105 puan ve üzeri puana sahip ve 03.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınava alınmayan adaylar 08.10.2018 tarihinde sözlü sınava alınacaktır.
Adaylar Şube Müdürlüğü Sözlü Sınav Giriş Belgelerini MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünden 03.10.2018 tarihinden itibaren alabileceklerdir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI 513 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ
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