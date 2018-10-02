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Ücretliler arasından alınacak sözleşmeli öğretmenlerin taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenler arasından ek yerleştirme yapacağı kadrolar için taban puanları açıkladı
02 Ekim 2018 09:17
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Ücretliler arasından alınacak sözleşmeli öğretmenlerin taban puanları

Bakanlığımıza Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanlardan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavına Hak Kazanan Adayların Oluşturduğu Taban Puanlar

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