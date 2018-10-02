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Ücretliler arasından alınacak sözleşmeli öğretmenlerin taban puanları
Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenler arasından ek yerleştirme yapacağı kadrolar için taban puanları açıkladı
Bakanlığımıza Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanlardan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavına Hak Kazanan Adayların Oluşturduğu Taban Puanlar
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