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Nunes Usta yaramıza parmak bastı

Türkiye işsizlik sorunuyla yıllardır boğuşurken, aslında bir başka sıkıntıyı da işle işçiyi buluşturma noktasında yaşıyor. Nitelikli eleman eksikliğinden Kastamonu'da çok sayıda araca zarar veren dolunun ardından tamir için Brezilya'dan kaporta ustaları transfer edildi
02 Ekim 2018 09:22
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Nunes Usta yaramıza parmak bastı

Kastamonu'da çok sayıda araca zarar veren dolunun ardından, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları transfer edildi. Kentte, 18 gün önce aniden bastıran ceviz büyüklüğünde doluda çok sayıda araç da hasar gördü. Yaklaşık 10 bin aracın doludan hasar gördüğü tahmin edilirken, araba servisleri talebi karşılamak için başka kentlerden ve yurt dışından kaporta ustalarını Kastamonu'ya getirtti. Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, göçük onarımının ilk olarak Brezilya'da başladığını belirtti. Ülkesinde kaporta tamiri alanında çalışan çok sayıda profesyonelin olduğuna işaret eden Dasilva, "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Yeterli donanıma sahipseniz bunu yapabiliyorsunuz. Dolunun ağırlığına göre onarım süresi değişiyor. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor" diye konuştu. İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt, Kastamonu'da çok sayıda aracın yağan şiddetli dolu nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

MEZUN ÇOK NİTELİKLİ ELEMAN YOK

Türkiye'nin birçok bölgesinde sanayiciler, çalıştıracak "mavi yakalı" eleman bulamıyor. Buna rağmen eğitim sistemi gençlerin hepsini "üniversite mezunu" olmaya zorluyor. Hal böyle olunca piyasaya, 'talep edilenden fazla üniversiteli arzı' gerçekleşiyor. Sonuç, 'üniversiteli işsiz' ordusu. Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 275 bin işsiz bulunuyor. Bunların 828 binini üniversite mezunları oluşturuyor. Türkiye'de işverenler 2007'den beri 'nitelikli işçi' açığıyla karşı karşıya kalıyor. Dünya genelinde her 100 işverenden 45'inin nitelikli işgücü bulmakta zorlandığı tespit edildi. Bu oranın 2016/2017 yılları nitelik açığı araştırmasına göre yüzde 5 arttığı saptandı.
Karar
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