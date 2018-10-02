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Gizemli Orman bölge şefi
Gizemli Orman Bölge Şefi, sosyal medyadan ormanların eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor
Gizemli Orman Bölge Şefi, sosyal medyadan ormanların eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kendi sosyal medya hesabı üzerinden orman fotoğraflarını paylaşıyor.
Kimliğini açıklamayan Orman Gölge Şefinin paylaşımları dikkat çekti. Habertürk TV konuyu haberleştirdi.
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