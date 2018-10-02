Saat 9:30 itibariyle Dolar 5,98 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9840 5,9860 Avro 6,8990 6,9010 Sterlin 7,7800 7,8000 ANKARA ABD Doları 5,9400 6,0000 Avro 6,8450 6,9150 Sterlin 7,5940 7,8410



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9800 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9085'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,8 azalışla 5,9395'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,68 artışla 5,9800 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,52 değer kazancıyla 7,7905'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,28 azalışla 1,546, dolar endeksi ise yüzde 0,22 artışla 95,50 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.