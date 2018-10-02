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Kurdun yaraladığı keçiyi ölmek üzereyken tamirciler kurtardı

Karaman'da kurdun saldırısı sonucu yaralandıktan sonra bir mağaraya sığınan ve 10 gün boyunca sadece su içerek hayatta kaldığı tahmin edilen keçiyi ölmek üzereyken tamirciler buldu. Tamircilerin sırtında mağaradan indirilerek şehre getirilen keçi, tedavi ve bakım sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu
02 Ekim 2018 09:53
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Kurdun yaraladığı keçiyi ölmek üzereyken tamirciler kurtardı

Yeni Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan Yavuz Selim Aksoy, diğer usta arkadaşları ile birlikte arızalanan bir kepçeyi tamir etmek için merkeze bağlı Güldere köyü şifalı su mevkisine gitti. Burada arızalanan kepçeyi tamir eden Yavuz Selim Aksoy ve arkadaşları tam ayrılacakları sırada kepçe operatörü kendilerine ileride bulunan bir mağaranın içinde keçi gördüğünü söyledi. Mağaradaki keçiyi merak eden Aksoy ve arkadaşları 3 kilometre uzaklıkta bulunan mağaraya güçlükle yürüyerek gitti. Mağaraya varan Aksoy ve arkadaşları operatörün söylediği gibi bir insanın güçlükle girebileceği mağara içinde yaralı vaziyette saklanmış keçiyi gördü.

"Yaralı keçiyi sırtlarında taşıdılar"

Güçlükle tehlikeli şartlar altında mağaranın içine giren Yavuz Selim Aksoy ve arkadaşları, kurdun saldırısı sonucu korkudan mağaraya sığınan yaralı keçiyi yakalayarak dışarıya çıkardı. Açlıktan oldukça bitkin düşen keçiyi, ölüme terk etmek istemeyen Aksoy ve arkadaşları, sırayla sırtlarında keçiyi aşağıda bulunan araçlarının yanına kadar taşıdı. Aksoy, daha sonra aracıyla Karaman'a getirdiği yaralı keçiyi bir veterinere götürdü. Tedavisini yaptırdığı keçiyi daha sonra iş yerinin deposuna koyan Aksoy, 25 gündür keçiye burada yonca ve yem vererek bakıyor.

"Sahibi bulunmazsa hayır kurumuna vereceğim"

Keçiye iş yerinde bakan Yavuz Selim Aksoy, mağarada yaralı vaziyette bulduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla birlikte keçiyi sırtımızda aşağıya kadar indirdik. Keçiyi veterinere götürdüm ve tedavisini yaptırdım. Şimdi iş yerimin deposunda bakıyorum. Keçiyi bulduğumuzda ölmek üzereydi. Şimdi sağlığına yeniden kavuştu" dedi. Keçinin sahibini aramalarına karşı bulamadıklarını da anlatan Aksoy, "Keçi şu anda bizde duruyor. Eğer sahibi gelir ise keçisini kendisine teslim edeceğiz. Keçinin kulağında küpesi var. Buradan sahibi belli olur. Şayet sahibi bulunamazsa keçiyi bir hayır kurumuna vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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