Yeniden atamada, rektörlerin performansına bakılacak

Bildiğiniz gibi, Rektörlük atama sistemi ile ilgili yakın zamanda oldukça farklı değişimler yaşandı. Öncelikle geçtiğimiz yıl mevcut seçim sistemi kaldırıldı ve atamalar Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının onayına bağlandı.

Yeni hükümet sistemi ile birlikte ise Yükseköğretim Kurulunun teklif aşaması da kaldırılarak atama doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar"la birlikte yeni başvuru ve atama sürecinin nasıl olacağının detayları belli oldu.

Buna göre,

1- Rektörlük görev süresi dolacak üniversitelerin başvuru ilanları en geç 30 gün önce, rektörlük görevinin herhangi bir sebeple boşalması halinde veya adaylık sürecinin Cumhurbaşkanı tarafından yenilenmesi halinde 5 günlük bir adaylık süreci başlatılacaktır.

2- Devlet üniversitelerine başvuracak adaylar dilekçe ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna, vakıf üniversitelerinde ise adaylar mütevelli heyete başvuru yapacaklardır. Mütevelli heyet teklif ettiği adayı Cumhurbaşkanlığına sunulmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderecektir.

3- Yükseköğretim Kurulu gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri için gelen rektör adaylarının tamamının, şartları taşıyıp taşımadığını, akademik kariyerini, idari görevlerini, eğitim hayatı ile sicil ve disiplin geçmişi ile ilgili raporu Cumhurbaşkanlığına sunacaktır.

4- Ayrıca, halen görevde olan rektörlerden yeniden atanmak isteyenlerin Yükseköğretim Kurulunca belirlenen kriterlere göre performans raporları çıkartılarak Cumhurbaşkanlığına sunulacaktır.

5- Cumhurbaşkanı sunulan adaylar arasından birini rektör olarak atayabilir veya başvuran adaylardan hiçbirini uygun görmezse başvuru sürecinin yenilenmesini isteyebilecektir.

Son olarak, yeniden atamada rektörlerin ilk defa performanslarına bakılacak olması, somut ve ölçülebilir başarı göstergeleri belirlendiği takdirde özellikle yeni kurulan üniversitelerde kurumsallaşma sürecini hızlandıracağını düşünüyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN