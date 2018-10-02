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Soylu'dan ABD'nin Kandil desteğine sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Stratejik ortağımız ABD, Kandil'e geliyor orada sadece yeni silahları tanıtmıyor. Orada aynı zamanda medyanın nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl psikolojik harp yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Stratejik ortağımız ABD, Kandil'e geliyor orada sadece yeni silahları tanıtmıyor. Orada aynı zamanda medyanın nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl psikolojik harp yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor" dedi.
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