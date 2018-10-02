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Belediye eski başkanı, huzuru çobanlıkta buldu

Aydın'ın tanınmış siyasetçilerinden kapanan Horsunlu Belediyesi'nin başkanlarından Mehmet Efe Yılmaz, yorucu siyasetin ardından çobanlığa başladı. Siyaset sevdiğini ancak ülkemizdeki günümüz siyasetinin oynak ve kirli zeminde yapılmasından dolayı çobanlığı 'kafa dinleme muhasebe zamanı' olarak değerlendiren Başkan Mehmet Efe Yılmaz koyunları ile de mutlu bir hayat sürdüğünü belirtti
02 Ekim 2018 10:08
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Belediye eski başkanı, huzuru çobanlıkta buldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kapanan Horsunlu Belediyesi'ne 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve aynı zamanda jeoloji mühendisi olan Mehmet Efe Yılmaz, "Gerek memleketim Aydın'da gerekse merkezde siyasetin çeşitli aşamalarında görev yaptım. Memleketim Horsunlu'da belediye başkanlığı da yaptım. Siyaseti seviyoruz ama siyaset oynak zemin ve kirli. Tabiatın içinde muhasebe yapmak için koyunlarla iç içe olmak ideal bir ortam. Siyaseti hizmet ve fikri mücadele anlamında seviyorum. Kendi fikriyatımda siyaset yapma olanağı olmadığı için bir kenara çekilip muhasebe yapmak çok güzel. Her gün 3 saat koyun otlatıyorum. Metin Tokdemir 'Ülkücülük bazen bir kenara çekilip muhasebe etmektir' diyor. Aslında biz de sadece koyun gütmüyor aynı zamanda muhasebe ediyoruz" dedi.

Toplumun siyasete ve siyasetçiye bakış açısından ve 'kaliteli insana ulaşılmaz' anlayışından dert yanan Mehmet Efe Yılmaz, "Maalesef toplumumuzda yanlış bir anlayış var. Kaliteli insanları hep iyi libaslar içinde arıyorlar. Bu durum ülkemiz siyasetinde 'değerli ve kaliteli ulaşılmaz' gibi yanlış bir algıyı ortaya çıkarıyor. İnsanlarımız kalitenin kemiyette değil keyfiyette olduğunu idrak etsinler" diyerek bir zamanlar belediye başkanlığı yaptığı şehirde bugün çobanlık yapmaktan hiç yerinmediğini kaydetti.

İhlas Haber Ajansı
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