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İkinci Üniversite kayıtları için son 4 gün

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi tarafından hayata geçirilen sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtlarının devam ettiğini belirterek, "Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalamak isteyenleri bekliyoruz" dedi
02 Ekim 2018 10:33
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İkinci Üniversite kayıtları için son 4 gün

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız 'İkinci Üniversite' programlarına kayıtlar devam ederken talep de her geçen gün artıyor. Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalamak isteyenler için 11 Eylül tarihinde başlayan ve daha önce 21 Eylül tarihinde sona ereceği açıklanan kayıtlar, üniversite yönetiminin süre uzatma karanının ardından 5 Ekim Cuma günü sona erecek. Sınavsız İkinci Üniversite hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, şu ana kadar kayıt yaptıran kişi sayısının 150 bini geçtiğini ifade etti. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak insanımıza bir imkan sağlanmış. Bu imkan da ikinci üniversite olarak adlandırılıyor yüksek öğretimde. Bunu manası şu; bir üniversiteyi bitirmiş, ya da şu anda okumakta olan bir kişi, bizim programlarımızın birine kaydolarak sınava girmeksizin ikinci bir üniversiteye kaydolabilir. Bunun birçok amacı ve hedefi var. Birincisi, insanlar tıp, eczacılık, hukuk bölümlerini bitirmiş olabilir, ama aynı zamanda tarihi de, sosyolojiyi de bitirmek isteyebilir. Burada önemli olan husus bu kişinin isteklerine talep verebilecek şekilde programlarımızı açmak. Tabi bunların teknik durumları söz konusu. Örneğin yasal öğrencilik şartları tamamladıktan sonra kişi kendisini bizim sistemimize girerek kaydettirebiliyor. Bunun için herhangi bir ücret ödemesine gerek yok. Normal yasal öğretim giderlerini ödüyor. Okumakta ise de bir resmi katkı payı var. Yani ödeme gideri ile beraber katkı payını da ödeyerek bizde öğrencilik hakkına sahip oluyor. Tabii bunda bir çok öğrencimiz var sayısal olarak baktığımızda. Şu an itibariyle bizim ikinci üniversite için son başvuru tarihimizi 5 Ekim'e uzattık. Şu anda elimizde olan rakamlar da 150 bini geçti. Geçen sene itibariyle de 200 binden fazlaydı. Yani İkinci Üniversite okuyan öğrenci Türkiye'de 200 binden fazla. Bu sene de bu rakama varmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyada örnek üniversitelerden bir tanesi"

Anadolu Üniversitesi'nin dünyada örnek bir üniversite olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, İkinci Üniversite eğitiminin çalışanlar için de kolaylıklar sağladığını aktardı. Prof. Dr. Çomaklı, "Özellikle özel sektörde, kamu sektöründe lisansı bitirmiş, kendisini daha geliştirmek isteyen, mesleki açıdan farklı alanlara ilgi duyup da bunu üniversite ile belgelemek isteyen ve lisans diplomasına sahip olmak isteyen kişiler. Özel sektörde bir kişi yoğunluğundan dolayı ikinci bir üniversiteye gidemeyebilir. Ama bizdeki programlarda gidebilir. Mesela ön lisans programlarımız var. Örneğin ev idaresi, fotoğrafçılık ve kameramanlık var ön lisans programlarında. Muhasebe ve vergi uygulamaları, lojistik, marka iletişim, medya iletişim ve bunu daha sıralayabiliriz. Bunlar Anadolu Üniversitesi'nin sayfasına girdiğimiz zaman 'ikinci üniversite' başlığı altında görebiliriz. Mesela kişi üniversiteyi, hukuku bitirmiş. İş adamı olmuş ve ben felsefe okumak istiyorum diyor. Üniversitesine gitmeye gerek yok. Oturduğu yerden okuyabilir. Kendi sitemimiz, altyapımız tamam. Dediğim gibi etkileşimli bir eğitim sistemimiz var biliyorsunuz Anadolu Üniversitesi 60 yıllık bir üniversite. Dünyada örnek üniversitelerden bir tanesi. O nedenle bunlara imkan tanıyoruz. Kapılarımız herkese açık" dedi.

"Bu diplomaları normal örgün öğretim diploması gibi kullanabiliyorlar"

İkinci üniversite diplomasını örgün öğretim diplomasından hiçbir farkı olmadığını da ifade eden Rektör Çomaklı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Diploma sahipleri, bu diplomaları normal örgün öğretim diploması gibi kullanabiliyorlar. Çünkü bu diplomada nihayetinde ikinci üniversite kapsamında verilen bir etkinliğe sahip. Bütün her şeyi normal. Sınavları, dersleri bütün sitemi ona göre hazırlanmış ve o nedenle herhangi bir şekilde şüphe uyandıracak veya herhangi bir şekilde diplomanın durumunu sorgulayacak bir şey söz konusu değil. Normal bir fakülte diploması, üniversite diploması olarak alıyorlar."

Kayıtlar nasıl yapılıyor?

Adaylar, https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından 5 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

İhlas Haber Ajansı
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