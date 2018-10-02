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Trafiğe kayıtlı araç ayısı 22 milyonun üzerine çıktı

Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı ağustos ayı sonunda 22 milyon 770 bin adete ulaştı
02 Ekim 2018 10:38
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Trafiğe kayıtlı araç ayısı 22 milyonun üzerine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kaydolan 22 milyon 770 bin taşıtın yüzde 54.3ünü otomobil, yüzde 16.4ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8.2sini traktör, yüzde 3.7sini kamyon, yüzde 2.1ini minibüs, yüzde 1ini otobüs ve yüzde 0.3ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verileri ayrıca Ağustos ayında trafiğe toplam 63 bin 752 taşıtın kaydı yapıldığını ve yüzde 57.8 ile en çok otomobil kaydı yapıldığını ortaya koydu. Otomobili sırasıyla yüzde 24.3 ile motosiklet, yüzde 10.6 ile kamyonet, yüzde 4.4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2.9unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre:

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 azalırken, söz konusu düşüş otomobilde yüzde 34.4, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 12.4, kamyonette yüzde 46.2, kamyonda yüzde 41.1, motosiklette yüzde 26.4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33.9 ve traktörde yüzde 29.4 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40.9 düşüş görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 41.8, minibüste yüzde 65.5, otobüste yüzde 60.8, kamyonette yüzde 61.4, kamyonda yüzde 56.7, motosiklette yüzde 12.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70.8, traktörde ise yüzde 38.5 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde 697 bin 230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 145 bin 517 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi ve trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 adet arttı.

Ağustos ayında devri yapılan toplam 600 bin 922 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71.5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.2 ile kamyonet, yüzde 5.8 ile motosiklet, yüzde 2.7 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4.8ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 352 bin 497 adet otomobilin yüzde 37.9'u LPG, yüzde 36.5i dizel, yüzde 25.2si benzin yakıtlı otomobil olurken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4 oldu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 36 bin 817 adet otomobilin yüzde 16.2sinin Renault, yüzde 8.9'unun Volkswagen, yüzde 7.1'inin Peugeot, yüzde 6.6'sının Hyundai, yüzde 6.2sinin Fiat, yüzde 6.1inin Toyota, yüzde 5.8inin Ford, yüzde 5.4ünün Honda, yüzde 5.2sinin Opel, yüzde 4.8inin Dacia olduğu, yüzde 27.7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 42.9u 1501-1600, yüzde 27.7si 1401-1500, yüzde 12.9'u 1300 ve altı, yüzde 11.3'ü 1301-1400, yüzde 4.1'i 1601-2000, yüzde 0.9u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Bu dönemde trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapılırken, 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 56.5'i beyaz, yüzde 21.4ü gri, yüzde 7.3ü siyah ve yüzde 5.6sı kırmızı, yüzde 9.3ü ise diğer renklerde oldu."
Anadolu Ajansı
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