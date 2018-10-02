1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akşener: McKinsey'den danışmanlık hizmeti ikinci kozmik oda

Partisinin grup toplantısında ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, af tartışmalarına tepki göstererek "Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz" dedi
02 Ekim 2018 10:46
Yazdır
Akşener: McKinsey'den danışmanlık hizmeti ikinci kozmik oda

Meclis'teki ilk grup toplantısında konuşan İYİ lideri Meral Akşener, MHP'nin sunduğu af teklifiyle ilgili, "Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz. Biz bu oyunu bozmaya geldik" dedi. Akşener, McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınmasını 'ikinci kozmik oda vakası' olarak nitelendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği konuşmasında, "Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili şimdi de 'af' tasarısı ile gündemi meşgul ediyor. Taktik hep aynı, başrol oyuncusunun aklına bir şey geliyor. Yancısı kendi bulmuş gibi dillendiriyor. 'Tekeden süt çıkmaz' diye uzun uzun anlatıyordu ya hani. Evet, tekeden süt çıkmaz... Ama bilinsin ki, saray yancısından da milliyetçi olmaz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazi Meclisimizde başarılarla dolu bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum. Kayı'dan İYİ'ye artık milletin Meclisindeyiz. Burada cesurların sesini asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis hala gazi Meclis'tir. Milletimizin emin olmasını isterim ki, İYİ Parti Meclis'in müsamere sahnesine dönüşmesine izin vermeyecek. İYİ Parti Meclis'in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek. Grubumuz Meclis'in en çalışkan grubu olacak. İYİ Parti Grubu aynı zamanda turnusol kağıdı olacak.

'BİZ BU OYUNU BOZMAYA GELDİK'

?- Seçimden sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunlar artık birbirine mecburdur. Köle-sahip ilişkisidir. Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili af tasarıyla gündemi meşgul ediyor. Uyuşturucu kaçakçılarını, hırsızları, ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını, milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Tekeden süt çıkmaz diye anlatıyordu ya, bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı dar ederiz. Biz bu oyunu bozmaya geldik.

- Beka beka diye oy toplayan bu ikili, ülkemizin bekası için en büyük tehlikedir. Sorumsuzlukları, savurganlıkları ve işbilmezlikleriyle Türk ekonomisinin hali ortada. Bunu biliyorlardı ki baskın seçime gittiler. Ne hırsmış arkadaş. Ülke, millet darda bunlar iktidar hırsında. Ekonomik savaş açtılar diyorlar. En baştakinden en alttakine hatta küçük ortağa kadar hepsinin ağzında aynı söz vardı. Kriz yok ABD saldırıyor. ABD ile mücadele ediyor havası satan bu beyler meğer saman altından su yürütüyormuş. Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın bu krizle alakası yok" dedi. FETO okullarından yetişmiş damat ekonomi yönetimini McKinsey adlı şirkete vermiş. Bu ikinci bir kozmik oda davası ve vakasıdır. Amerika'dan kimlerle ne konuştun da böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duydun?

'DAMAT BERAT'IN AÇIKLADIĞI PROGRAM IMF'SİZ IMF PROGRAMI'

Bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız. Damat Berat'ın açıkladığı program IMF'siz IMF programıdır. Adını telafuz etmiyor ama işi Amerikan firmasına devrederek bunu yapıyor.

- Kriz gittikçe derinleşiyor. Saray ve damatsa faturayı millete kesmeye hazırlanıyor. Hepimiz aynı gemideyiz, gemi hızla su alıyor. Meclis'teki tüm partilere çağrımızdır, krizin sorumlusu biz değiliz ama gelin sorunu birlikte çözelim. Sayın Erdoğan sürekli win-win diyor. Hep o ve yandaşları kazanıyor, kaybeden hep millet.

O meşhur uçakla ilgili 'Katar hediye etti' diyor. Hiç mi devlet şuuru yok? Türk devleti böyle bir hediyeyi nasıl kabul eder. Satın aldıysan zaten iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak. Diyelim uçak hediye olsun 1934'de İran'a uçak hediye eden bir Türkiye vardı. Şimdi uçak hediye kabul eden bir Türkiye haline geldik.

'TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE BİR YÜKSÜN'

ABD'li geleneğinin işe hızlı başladığını görüyoruz. Kamu bankalarını kullanarak kendine borazan bir medya kurdun. Millete korku salarak herkesi susturacağını sandın, işte cesurlar burada. İyi Parti burada. McKinsey'e devrettiğin kadroları devralacaklar burada. Buradan yüzüne karşı haykırıyoruz: Türkiye'nin üzerinde bir yüksün.

Her şey psikolojik, bu da geçer diyor. Geçer geçer de, çok konuşan boş konuşur Sayın Erdoğan. Direksiyonda sen varsın, yokuş aşağı giden kamyon gibiyiz. Çek sağa!


Meral Akşener grup toplantısında ilk kez konuştu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,617 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
02 Ekim 2018 21:43		 Bakan Çavuşoğlu: 3 FETÖ elebaşının iadesini istedik
02 Ekim 2018 21:07
Sağlık Bakanı Koca'dan doktora saldırı açıklaması
02 Ekim 2018 20:39		 AK Parti'den MHP'nin af teklifine ilişkin açıklama
02 Ekim 2018 19:36
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
02 Ekim 2018 19:11		 AK Parti MYK toplandı
02 Ekim 2018 18:34
MHP liderinin yüzündeki kızarıklık merak konusu oldu
02 Ekim 2018 17:19		 Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
02 Ekim 2018 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan ASTOP üyelerini kabul etti
02 Ekim 2018 16:29		 HDP'den MHP'nin af teklifine tepki
02 Ekim 2018 16:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İleri saat uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
'Af tasarısı kabul edilirse, 50 bin torbacı dışarıya çıkacak'
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
OHAL Komisyonu, kritersiz personeli göreve iade etti
Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Erdoğan: Görülmedik fiyat farklarını zabıtaya bildirin
Gizemli Orman bölge şefi
Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza
Fitch 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 5
ulaşgkc 6
yoldaş 3
asabiyet 1
neticede masraftan kurtulmuş olduk 3
olay 2
sözlükte atışmak 3
kemal özdeş 2
Lidyalılar 2
özdek 1
SON İLANLAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Mersin Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Diyanet sözleşmeli 463 personel alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam