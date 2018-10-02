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KYK, YKS ek yerleştirmeleri ile yerleşenlerden başvuru alacak
Üniversiteye ek kontenjan ve diğer öğrenci alım usulleriyle yerleşen öğrenciler için Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları alacak. Başvurular 10 Ekim'de son bulacak
Kredi Yurtlar Kurumu'nun konuya ilişkin açıklaması:
EK KONTENJAN VE DİĞER KONTENJAN TÜRLERİ İÇİN YURT BAŞVURULARI
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